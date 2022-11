Goldie Hawn e Kate Hudson hanno sfilato sul tappeto rosso della première del film “Glass Onion – Knives Out” mano nella mano, sfoggiando splendidi chignon. Due generazioni a confronto, con tantissimi tratti in comune, che hanno conquistato tutti.

Goldie Hawn e Kate Hudson insieme sul tappeto rosso

Goldie Hawn e Kate Hudson mostrano sempre una bellezza davvero travolgente, proprio come hanno fatto alla première del film “Glass Onion – Knives Out” a Los Angeles. Le due donne, mamma e figlia, hanno sfilato mano nella mano, bellissime ed incredibilmente sorridenti, sfoggiando due beauty look bombshell in cui sono stati protagonisti gli chignon. La coppia madre e figlia più famosa e amata di Hollywood si è mostrata di nuovo unita e raggiante sul red carpet per la première ufficiale del film di Netflix, che uscirà in Italia il 23 novembre.

Con il loro biondo meraviglioso, come sempre, le due attrici hanno mostrato ancora una volta di essere molto affiatate e di volersi molto bene. Hanno sfoggiato due look molto diversi, ma anche un sorriso identico e gli stessi occhi azzurri bellissimi, che sembrano essere un vero e proprio marchio di famiglia. Sono riuscite ancora una volta a conquistare tutti con la loro bellezza disarmante.

Chignon sul red carpet per Kate Hudson e Goldie Hawn

Kate Hudson, figlia di Goldie Hawn e del musicista Bill Hudson, ha 43 anni ed è nel pieno della sua grande bellezza. Si è presentata sul red carpet con un abito tutto paillettes di Elie Saab Couture, a cui ha abbinato un hair look davvero molto minimalista. Ha optato per uno chignon tirato sulle tempie e più volumizzato sopra la fronte, tenuto insieme dal gel con effetto wet look androgino. La scelta del make up ha puntato tutto sulla tonalità rosa antico dell’abito, che è stata ripetuta con ombretto, blush e sulle labbra con un rossetto dalla texture lucida e cremosa. La mamma dell’attrice, Goldie Hawn, che ha 77 anni, non ha perso il suo carisma, che le ha sempre permesso di emergere e risaltare tra altre donne bellissime della sua generazione. Per la serata speciale ha scelto di ispirarsi ai suoi esordi negli anni ’60, con uno chignon bombato accompagnato da una frangia a tendina con le ciocche laterali che incorniciano il viso. L’attrice ha scelto il rossetto in una nuance fresca e naturale, un rosa peonia reso più scintillante dal glossa, l’ideale per risaltare la sua personalità travolgente. Una personalità molto forte, che ama sfoggiare anche sui social network, con grande naturalezza. Sul suo profilo, che conta 3,4 milioni di follower, svela spesso i suoi metodi per tenersi in forma, dalle camminate all’indietro al sollevamento pesi con le bottiglie di vino, usando sempre la sua innata simpatia. “Bastano pochi minuti di attività fisica ogni giorno per farci stare bene e migliorare l’umore. L’importante alla fine è rilassarsi e ringraziarci per avere dedicato del tempo a noi stessi” ha dichiarato lei stessa. Le due donne insieme sono state una vera esplosione di bellezza e di simpatia, ma anche di stile.