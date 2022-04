Non c’è pace per i Ferragnez che, dopo aer dovuto fare i conti con il delicato intervento subito da Fedez per il tumore neuroendocrino del pancreas, si sono trovati anche a dover combattere contro un virus.

Chiara Ferragni: lo sfogo

Attraverso i social Chiara Ferragni si è sfogata con i fan per via di un virus che, nei giorni scorsi, ha colpito lei, Fedez e i loro due bambini, Leone e Vittoria. “Non è covid”, ha precisato l’influencer, che a seguire ha affermato anche che “Questo virus è un bastardo”. Lei e Fedez avrebbero voluto progettare i loro prossimi viaggi in giro per il mondo quando si sono ritrovati a dover andare a riprendere i bambini, rimasti dai nonni (che pure hanno iniziato ad accusare i loro stessi sintomi).

Chiara Ferragni ha raccontato ai fan le difficoltà vissute in casa con i due figli malati e ha anche chiesto ai fan di fornirle qualche consiglio su come gestire i bambini a casa con la malattia.

La malattia di Fedez

Nei giorni scorsi il marito dell’influencer, Fedez, si è trovato a vivere un momento particolarmente difficile a causa di un tumore neuroendocrino del pancreas. Il rapper è stato operato e a seguire lui stesso ha svelato di voler abbracciare la sua famiglia e cercare di vivere questo momento complesso nell’intimità di casa sua.

Nei prossimi mesi il rapper tornetà a X Factor in qualità di giudice del programma e in tanti sono impazienti di sapere le novità sul suo stato di salute.