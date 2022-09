Chiara Ferragni in crociera con il top trasparente: il seno fuoriesce e le critiche arrivano puntuali come un orologio svizzero.

Per Chiara Ferragni, dopo aver trascorso l’estate in giro per il mondo, è tempo di tornare a faticare. Cosa c’è di meglio che una sponsorizzazione della nave Costa Toscana per riprendere in mano la ‘routine’? In occasione di questo importante impegno di lavoro, l’imprenditrice ha sfoggiato un top in pizzo del tutto trasparente: il seno, neanche a dirlo, fuoriesce.

Chiara Ferragni con il top in pizzo

Chiara Ferragni sta trascorrendo qualche giorno a bordo della nave Costa Toscana, dove la attendono alcuni impegni di lavoro. Per questa importante occasione, ha scelto di sfoggiare un look a dir poco sexy. La moglie di Fedez indossa un pantalone nero, ma il pezzo forte è il top in pizzo, abbinato ad un paio di guanti lunghi con la medesima trama.

Chiara Ferragni sexy per Costa Toscana

Il top in pizzo è davvero mini e, ovviamente, trasparente. I pantaloni, anche se sono a vita alta, lasciano del tutto scoperta la pancia. Non è questo, però, il dettaglio che ha catturato l’attenzione dei fan. Il look sexy, forse, non sarebbe tale se il seno non uscisse dal top. Audace? Senza ombra di dubbio. Sensuale? Dipende dai gusti. L’outfit, infine, è arricchito da alcuni gioielli del brand di Chiara, ma quasi nessuno li ha notati.

La reazione dei fan

Com’è normale che sia, il look da dark lady di Chiara Ferragni ha trovato sia consensi che critiche. Tra i commenti al post che mostra ai fan l’outfit, si legge: “Se fosse stato più lungo era stupendo. Così mi sembra un po ridicolo” oppure “È l’asciugatrice vero? Fa restringere sempre tutto!” o ancora “Chiara sei bella, simpatica, intelligente, bravissima, mamma ed imprenditrice ma quando sei con le tette fuori… no no no. L’eleganza va a farsi benedire!“.