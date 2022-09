In Spagna per una serie di impegni di lavoro, Chiara Ferragni ha lasciato l’Italia con un look che non è passato inosservato. Ad aver monopolizzato l’attenzione dei fan è soprattutto la borsa che, putroppo, ha un prezzo da capogiro.

Chiara Ferragni: la borsa di paglia

Via Instagram, Chiara Ferragni ha mostrato ai fan l’ennesimo look da urlo. In occasione di un viaggio di lavoro in Spagna, località che strano ma vero ha raggiunto con un volo Rayanair, l’imprenditrice ha sfoggiato un outfit comodo, reso so cool da una borsa iconica realizzata in paglia. Ma, procediamo con ordine. La moglie di Fedez, con maxi trolley al seguito, ha indossato un paio di jeans over a vita bassa con i tasconi, un maglione crop grigio di Miu Miu e un paio di sneakers total white.

L’attenzione delle fashion addicted, però, è concentrato sulla borsa di paglia.

Che marca è la borsa di paglia della Ferragni?

Quanti si intendono di moda hanno immediatamente riconosciuto il brand che firma la borsa di paglia della Ferragni. Stiamo parlando della Kelly bag di Hermès nella declinazione estiva. Quindi, niente pelle, ma paglia intrecciata. Il manico e la patta sono in pelle marrone, mentre la chiusura frontale presenta il classico lucchetto.

Ovviamente, c’è anche il ciondolo portachiavi.

Quanto costa la Kelly bag in paglia di Hermès?

La borsa di paglia firmata Hermès che Chiara Ferragni ha portato con sé in Spagna viene venduta ad un prezzo da capogiro. Un vero e proprio colpo per le fashion addicted che già puntavano all’acquisto. Sui principali e-commerce di moda di lusso, il costo è pari a 56.290 euro.