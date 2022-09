Chiara Ferragni ha mostrato ai fan una nuova collana che è una vera e propria dedica per i figli Leone e Vittoria. Da oggi in poi, quando sarà lontana da loro per lavoro, le sembrerà di averli comunque con lei. Il prezioso gioiello personalizzato è firmato da un brand che l’imprenditrice sfoggia spesso.

Chiara Ferragni: la nuova collana è una dedica a Leone e Vittoria

Non è la prima volta che Chiara Ferragni fa una dedica ai figli Leone e Vittoria. Questa volta, però, l’imprenditrice non l’ha fatto con una foto di famiglia affidata ai social, ma con un gioiello. Via Instagram, ha mostrato ai fan la sua nuova collana che ritrae i volti, disegnati a mo’ di angioletti, dei suoi “babies“.

Di che marca è la collana?

La nuova collana di Chiara è un filo d’oro decorato con delle micro perline, con due pendenti smaltati a mano che riproducono il viso di due angioletti.

Questi ultimi, ovviamente, sono un maschietto e una femminuccia e rappresentano Leone e Vittoria. Non a caso, a didascalia della foto postata su Instagram, la Ferragni ha scritto: “My Babies“. Il gioiello è firmato e personalizzato dal brand Merù.

Quanto costa la collana di Chiara?

Non è la prima volta che Chiara acquista un accessorio firmato da Merù Gioielli. Già in passato, infatti, ha sfoggiato monili personalizzati di questo brand. Al momento, non possiamo stabilire il prezzo della collana perché la stessa non è disponibile sul sito ufficiale di Merù.

Molto probabilmente, anche in questo caso si tratta di un’ordinazione che la Ferragni ha voluto solo per sé.