Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di aver dovuto fare un cambio di programma all’ultimo minuto a causa di un virus che ha colpito i loro genitori.

Chiara Ferragni e Fedez: l’annuncio via social

Chiara Ferragni e Fedez volevano approfittare del ponte del 25 aprile per dedicarsi alla programmazione dei loro prossimi viaggi ma, all’ultimo minuto, i due sono dovuti andare a riprendere i loro figli, che si trovavano dai nonni.

L’influencer ha svelato che i nonni di Leone e Vittoria sarebbero stati colpiti dallo stesso virus che aveva già colpito lei e Leone nei giorni scorsi e a causa del quale erano stati peggio che col Covid.

“Doveva essere una giornata tranquilla, di riposo, dovevamo preparare le cose per i prossimi viaggi ma…. I bimbi erano dai nonni, ma anche la nonna e il nonno si sono ammalati del nostro stesso virus, che non è covid”, ha dichiarato l’influencer via social, mostrandosi nell’ascensore di casa sua insieme ai suoi due bambini, e ancora.

“Quindi siamo andati a prendere i bambini e ora son qua…”.

Chiara Ferragni e la malattia di Fedez

Nelle scorse settimane la coppia ha dovuto fare i conti con la grande preoccupazione causata dalla malattia di Fedez, che ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas. Dopo aver subito un delicato intervento il rapper ha deciso di concedersi del tempo con la sua famiglia e sua moglie Chiara Ferragni gli è rimasta accanto per tutto il tempo.

Il rapper ha annunciato che svelerà le novità sulle sue condizioni di salute ai fan attraverso i social.