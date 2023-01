Chi è Mandrake? Tutto sull’influencer brindisino

Sul web di chiama Mandrake, nome d’arte mutuato dal personaggio dello scommettitore interpretato da Gigi Proietti nel film Febbre da Cavallo. L’influencer, brindisino doc, vanta ben 1,8 milioni di follower su TikTok e poco più di mezzo milione di follower su Instagram.

Chi si nasconde dietro uno degli influencer comici più seguiti del momento? Scopriamolo insieme.

Mandrake: chi è l’influencer comico da quasi 2 milioni di follower?

Il Mandrake del web è in realtà Giuseppe Ninno. Nato a Brindisi nel 1984, l’influencer comico ha attualmente 39 anni. Ninno ha vissuto a Roma per circa un anno della sua vita e lì ha lavorato come broker di scommesse. Da qui la nascita del nome Mandrake: nella capitale infatti (ma come un po’ in tutta Italia), è solito dare soprannomi e a Giuseppe Ninno è toccato proprio quello di Mandrake, in collegamento al lavoro da lui svolto, ma soprattutto dedicato al personaggio di Gigi Proietti nel film Febbre da cavallo.

Da sempre appassionato di social media, Mandrake ha cominciato a pubblicare contenuti sui suoi vari profili, partendo da Youtube, Facebook, Instagram e infine TikTok. I suoi video, seguiti da generazioni opposte tra loro, raccontano le disavventure dei bambini e dei loro genitori, il tutto utilizzando i vari filtri che i social media propongono. L’intento di Mandrake non è quello di raccontare solo ed esclusivamente i luoghi comuni delle famiglie, ma vuole dare una panoramica ben dettagliata della società contemporanea, alternando parentesi del passato a parentesi invece attuali.

Una sorta di nostalgica sensazione, in cui l’utente si rende effettivamente conto che certe dinamiche, oggi, non esistono più.

Il successo di Mandrake è assoluto

Il momento della svolta arriva per Mandrake nel 2017, quando comincia a fare video comici e sketch irriverenti su Facebook. Inizialmente Ninno recita parodie della sindaca della sua città, poi comincia a interpretare personaggi che riprendono la figura del brindisino medio.

Mandrake porta sullo schermo la verità e non c’è nulla che premi più di essa. Le storie che l’influencer racconta, sebbene in chiave comica, con uso di filtri e totale ironia, sono storie reali che accomunano davvero tutte le persone. Il successo è dovuto proprio alla verità, spesso assente, soprattutto quando si tratta di social media.

Gli utenti si affezionano alle storie raccontate da Mandrake, perché sono lo specchio di ciò che molti hanno davvero vissuto e riescono a strappare numerosi sorrisi. Non solo: il merito più grande di Mandrake è forse quello di essere riuscito a condividere pubblicamente tutti quegli imbarazzi vissuti che da bambini sicuramente non avremmo avuto il coraggio di mostrare.

Nel 2022 Giuseppe Ninno pubblica anche il suo fumetto, intitolato Imbarazzi – Volume 1. Al suo interno Mandrake si rivolge proprio al pubblico più giovane, raccogliendo una grandissima quantità di consensi. Ha anche partecipato al film La grande guerra del Salento, diretto da Marco Pollini.

Su Instagram Mandrake vanta 503.000 follower, per un totale di 1070 contenuti pubblicati. Vanno per la maggiore i reel, pubblicati anche su TikTok, dove è altrettanto apprezzato. Le sue espressioni facciali, il suo mood comico e la sua totale spontaneità fanno di lui uno dei tre tiktoker più noti d’Italia. Prima di lui Khaby Lame e Urban Theory, rispettivamente al secondo e al primo posto.