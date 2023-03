Chi è Jessie Mei Li, Alina in Tenebre e Ossa: vita privata e carriera

Jessie Mei Li è la protagonista della nota serie-tv Tenebre e Ossa, che il 16 marzo 2023 arriva su Netflix con la sua seconda stagione. L’attrice, classe 1995, è un volto noto del mondo del cinema e della televisione, ma il suo successo maggiore lo deve proprio a tale serie-tv.

Jessie Mei Li: la vita e la carriera dell’attrice

Jessie Mei Li è nata a Brighton il 27 agosto 1995 sotto il segno della Vergine e attualmente ha 27 anni. Nata da madre britannica e da padre cinese, Jessie Mei Li ha anche un fratello maggiore, Tom Li. La giovane attrice è cresciuta a Redhill e dopo avere frequentato il Reigate College, ha iniziato a studiare lingue all’Università, abbandonando però gli studi dopo poco.

Appassionata di recitazione e volenterosa di addentrarsi in quel mondo, la giovane Li decide di entrare a fare parte del National Youth Theatre nel 2015, mentre l’anno successivo entra ufficialmente all’interno del Identity School of Acting. Grazie a quell’esperienza Jessie Mei Li debutta a teatro nel 2019 nel ruolo di Claudia Casswell nell’opera All About Eve. In quell’occasione recita a fianco di Gillian Anderson (Sex Education) e Lily James (The Pursuit of Love, Pam & Tommy).

Ormai la sua strada verso il mondo dello spettacolo è aperta e il suo obiettivo continua a essere solo e solamente uno: diventare un’attrice professionista a tutti gli effetti.

Prima di entrare a fare parte ufficialmente di una delle serie-tv di Netflix di maggiore successo, Jessie Mei Li ha recitato anche in un episodio di Strangers nel 2018 e anche in un episodio di Prigionieri di viaggio: Ostaggi.

Nel 2019 viene chiamata a prendere parte della nuova serie-tv Tenebre e Ossa (Shadow and Bone) e ne diventa la protagonista. Nella serie, infatti Jessie Mei Li interpreta Alina Starkov.

Nel 2021, invece, l’attrice viene chiamata a partecipare al film di Edgar Wright Ultima notte a Soho, dove veste i panni di Lara Chung.

La vita privata di Jessie Mei Li

Jessie Mei Li è presente sui social network e considerata anche la sua giovane età, è normale che sia così. Il suo profilo Instagram (@jessie_mei_li) è seguito da 642.000 follower per un totale di soli 31 post pubblicati: questo fa capire quanto l’attrice sia seguita nonostante non pubblichi quotidianamente contenuti. Prima del suo grande debutto in Tenebre e Ossa, Li non era particolarmente seguita sui social, ma grazie al suo ingresso nella serie la sua carriera è letteralmente esplosa.

Sulla sua vita sentimentale non si hanno particolari informazioni. È una ragazza molto riservata e fino a questo momento non si è mai molto esposta sulla sua vita amorosa, preferendo tenere certi argomenti privati.

Tenebre e Ossa: un successo incredibile

La serie-tv è tratta dai romanzi di Leigh Bardugo, sia di Tenebre e Ossa, sia di Sei di corvi. La prima stagione, Tenebre e Ossa, ha riscosso un enorme successo e l’interpretazione di Jessie Mei Li è stata particolarmente apprezzata dal grande pubblico. Grazie proprio all’enorme successo, Netflix aveva annunciato la messa in produzione della seconda stagione, in arrivo sulla piattaforma streaming il 16 marzo 2023.