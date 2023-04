Scopriamo insieme la vita privata e la carriera di Ashley Park. Attrice statunitense nota per il suo ruolo in "Emily in Paris".

Classe 1991, Ashley Park è un’attrice, ballerina e cantante statunitense. Nel corso della sua carriera ha spaziato tra cinema, teatro, musica e televisione, portando a casa numerosi successi e premiazioni. Ma dietro questa notorietà si nasconde anche un passato molto difficile. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vita della giovane artista.

Gli esordi di Ashley Park

Nata in California e cresciuta nel Michigan, fin da piccolissima ha avuto una grande passione per la musica. A soli tre anni infatti entra nella Oceanside Dance Academy. A cinque anni poi inizia anche lezioni di pianoforte. Le sue prime performance da attrice, cantante e ballerina sono nel teatro cittadine in recite scolastiche. Durante le scuole medie e superiori invece ha deciso di studiare recitazione, in particolar modo teatro.

La malattia

Ma a 15 anni un terribile evento sconvolge la sua vita. In modo del tutto inaspettato, scopre di avere una leucemia mieloide acuta. Malattia che l’ha obbligata poi a ricoverarsi in ospedale per otto lunghi mesi. Per Ashley Park è stato un periodo molto turbolento e complesso, ma la sua passione per la recitazione l’ha salvata. In un’intervista, infatti, ha dichiarato:

La mia esperienza con il cancro è, penso, la ragione per cui faccio teatro… Non appena sono uscito dall’ospedale, tutto ciò che volevo fare era stare in mezzo alla gente. Indossare una parrucca e indossare scarpe e costumi ed essere una persona diversa è stata la migliore via di fuga dall’essere solo la ragazza che aveva il cancro

Conclusa la chemioterapia, l’attrice torna al liceo e pochi mesi dopo viene scelta come protagonista di “Millie Dillmount”, nella produzione della sua scuola superiore. Dopo il diploma, ha frequentato l’università conseguendo anche un BFA in teatro musicale. Non solo. Durante i suoi anni universitari, ha co-fondato il Michigan Performance Outreach Workshop.

La vita privata

Ashley Park è molto attiva sui social media, in particolare sul suo profilo Instagram. L’attrice ama condividere con i suoi follower foto e video delle sue attività quotidiane. Nonostante questo, però, è molto riservata ed ama mantenere la sua vita privata lontana dagli occhi indiscreti dei riflettori. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe essere attualmente single…ancora alla ricerca del vero amore!

La carriera: tra danza, teatro, cinema e musica

Dopo il debutto a Broadway come membro dell’ensemble in “Mamma Mia!” al Broadhurst Theatre, per diversi anni l’attrice ha preso parte a numerosi spettacoli teatrali. Nel 2019 poi è stata scelta per il ruolo di Mindi Chen nella serie Netflix “Emily in Paris“, al fianco di Lily Collins. Interpretazione che le ha permesso di farsi conoscere da un pubblico internazionale. Ma non è finita qua. Oltre ad aver recitato, Ashley Park si è occupata anche di registrare “Mon Soleil“, brano appartenente alla colonna sonora della serie tv. L’attrice poi è tornata recentemente sulla piattaforma streaming nella seconda stagione de “Lo Scontro“. Come già anticipato, l’attrice è anche una cantante. Molto spesso, infatti, si esibisce in diversi eventi e concerti. Nonostante la giovane età, Ashley Park è una vera e propria artista a 360 gradi. E davvero talentuosa aggiungerei!