Charli XCX e il suo look audace ai Grammy 2025

Scopri il look audace e le ispirazioni di Charli XCX per la serata dei Grammy.

Un’icona di stile ai Grammy

Charli XCX ha fatto il suo ingresso trionfale ai Grammy 2025, portando con sé un mix di audacia e glamour che ha catturato l’attenzione di tutti. La cantante, nota per il suo stile unico e la sua personalità vivace, ha scelto un look che riflette perfettamente la sua essenza artistica. Con otto nomination e una performance sul palco, Charli ha dimostrato di essere non solo una talentuosa artista, ma anche un’icona di moda.

Il trucco audace e l’ispirazione

Per la serata, Charli ha optato per un trucco occhi sfumato, realizzato con i prodotti di Valentino Beauty, di cui è diventata ufficialmente il volto. La truccatrice Nina Park ha creato un look che combina un eyeliner nero intenso con un tocco di ribellione, ispirandosi a personaggi iconici come Effy Stonem di Skins e Angelina Jolie in Gia. “Non si tratta di un classico eyeliner alato, ma di un look un po’ stravolto, come se fossi uscita la sera prima e avessi dormito con il trucco”, ha dichiarato Charli, sottolineando l’importanza di esprimere la propria personalità attraverso il make-up.

Un abito che fa tendenza

Charli ha indossato un abito personalizzato di Ludovic De Saint Sernin per Jean Paul Gaultier Couture, un pezzo che ha debuttato recentemente alla Settimana della Moda. Questo abito non solo esalta la figura della cantante, ma rappresenta anche le ultime tendenze della moda, con un design audace e innovativo. La scelta di un look così audace è in perfetta sintonia con la sua filosofia di bellezza, che incoraggia la sperimentazione e il superamento dei limiti.

Capelli e dettagli finali

Per completare il suo look, Charli ha scelto una tonalità personalizzata di “brat black” realizzata dal colorist Jacob Schwartz. Questo colore intenso e lucente è stato studiato per rimanere vibrante e sano durante tutta la serata. La cura dei dettagli è fondamentale per Charli, che ha sottolineato l’importanza di una pelle fresca e luminosa, ottenuta grazie a una base leggera e perfettamente sfumata. “Il segreto è tutto nell’applicazione”, ha affermato Park, la truccatrice, evidenziando come ogni aspetto del look contribuisca a creare un’immagine coesa e affascinante.

Un momento da ricordare

Quando Charli è uscita per il tappeto rosso, ha già ricevuto il premio per la Miglior Registrazione Dance/Elettronica e il premio per il Miglior Album Dance/Elettronico. La serata si preannunciava come un grande successo, non solo per i riconoscimenti ricevuti, ma anche per il suo look audace e innovativo. Con il suo stile unico e la sua personalità travolgente, Charli XCX continua a ispirare e a sorprendere il pubblico, confermandosi come una delle figure più influenti nel panorama musicale e della moda contemporanea.