Scopri il look mozzafiato della Principessa e l'assenza di Alberto II all'evento

Un’apparizione che ha fatto scalpore

All’E-Prix di Monaco, Charlène Wittstock ha nuovamente dimostrato di essere una vera icona di stile. La Principessa ha incantato i presenti con un look audace e variopinto, che ha catturato l’attenzione di tutti. La sua scelta di abbigliamento, firmata interamente da Sara Roka, ha messo in risalto la sua eleganza innata e il suo amore per la moda. La camicia bianca con scollo a portafoglio e la maxi gonna a ruota, caratterizzata da una stampa a righe diagonali nei toni caldi dell’oro, fragola, rosso e arancione, hanno creato un effetto scenografico che ha illuminato l’intero evento.

Il make-up e l’hair look impeccabili

Oltre all’outfit, anche il make-up di Charlène ha contribuito a rendere la sua apparizione memorabile. Il trucco raffinato ha esaltato i suoi lineamenti, mentre l’acconciatura, che oscillava tra audacia e minimalismo, ha completato il look con grazia. La scelta di accessori, come le slingback Gianvito Rossi e la pochette squadrata Christian Dior, ha dimostrato la sua attenzione ai dettagli e il suo gusto impeccabile. Ogni elemento del suo outfit sembrava studiato per esaltare la sua figura e il suo status di Principessa.

L’assenza di Alberto II e le speculazioni

Nonostante il trionfo di Charlène, la sua apparizione è stata segnata dall’assenza di Alberto II. Sebbene le voci di una crisi coniugale siano state smentite, la mancanza del Principe ha sollevato interrogativi tra i presenti. Secondo fonti vicine alla famiglia reale, Alberto II era impegnato in altri doveri ufficiali, ma la sua assenza non ha oscurato il fascino della Principessa. Charlène ha dimostrato di saper brillare anche senza il supporto del marito, consolidando ulteriormente la sua posizione come una delle donne più eleganti e influenti del panorama reale europeo.