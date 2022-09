Dopo alcuni giorni d’assenza sui social Cecilia Rodriguez ha svelato ai fan di doversi sottoporre a una dieta per risolvere alcuni problemi di salute.

Cecilia Rodriguez: la dieta

Nei giorni scorsi Cecilia Rodriguez è stata assente dai social e ha annullato alcuni importanti impegni di lavoro, motivo per cui in molti si erano spinti a ipotizzare una sua presunta gravidanza.

Nelle ultime ore l’influencer è tornata sui social e ha svelato a sorpresa di esser stata costretta a prendersi del tempo per sé per via di alcuni problemi di salute che, d’ora in avanti, dovrà tenere sotto controllo grazie a una dieta specifica. Cecilia non ha svelato quali problemi di salute avrebbe accusato né a quale dieta avrebbe deciso di sottoporsi.

“Volevo solo comunicarvi che sono ufficialmente a dieta.

Una dieta non per dimagrire ma una dieta per guarire, ho fatto anche la rima. Niente volevo dirvi come avete visto nelle settimane scorse, che non sono stata bene è arrivato il momento che io appunto mi prenda cura di me. E quindi niente, dieta specifica, sarò brava, farò la brava”, ha ammesso.

Per adesso sembra dunque smentita l’ipotesi della sua gravidanza e in tanti si chiedono quando lei e Ignazio annunceranno finalmente l’arrivo di un bebè.