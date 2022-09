Cecilia Rodriguez è incinta? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che la sorellina di Belen ha parlato delle sue condizioni di salute. A quanto pare ha avuto vomito e nausea e il medico le ha consigliato di stare a riposo.

Con una serie di Instagram Stories, Cecilia Rodriguez ha avvisato i fan della sua assenza al red carpet di Roma, allestito per la presentazione del nuovo canale di Paramount. La sorellina di Belen sta male, ha avuto vomito e nausea e il dottore le ha consigliato di stare a riposo. Sono bastate queste parole, unite ad alcune rotondità sospette, ad indurre i fan a porsi una domanda: Cecilia è incinta?

La Rodriguez ha esordito:

“Eccomi qua, sono ancora viva. Non ci sarò (a Roma per la presentazione di Paramount, ndr) perchè non sono stata bene. Il medico mi ha detto di stare a riposo ed è quello che farò”.