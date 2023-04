Cecilia Napoli, l’attrice che interpreta Alice Florio ne Il Patriarca

Cecilia Napoli è un’attrice emergente, conosciuta per aver interpretato il ruolo di Alice Florio nella serie tv Il Patriarca, in onda su Canale 5. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e la sua vita privata.

Cecilia Napoli: la carriera



Cecilia Napoli è un’attrice emergente, molto giovane e di grande talento. Ha interpretato il ruolo di Alice Florio, nella serie tv Il Patriarca, con Claudio Amendola, in onda su Canale 5. Un’attrice alle prime armi, che sta dimostrando di avere un talento in grado di portarla al successo. Cerchiamo di approfondire e scoprire qualche dettaglio in più sulla sua carriera. Cecilia Napoli è un volto emergente, per cui le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero poche. Quello che sanno ormai tutti è che ha preso parte del cast della serie tv Il Patriarca, con Claudio Amendola, in onda su Canale 5. Una serie tv in cui Cecilia Napoli ha indossato i panni di Alice Florio, una poliziotta e collega dell’ispettore di polizia Monterosso, interpretato da Primo Reggiani, con cui indaga sui traffici illeciti di Nemo Bandera, interpretato da Claudio Amendola.

In realtà il vero e proprio debutto sul grande schermo di Cecilia Napoli è avvenuto nel 2012, con il film Ora mi parli di lei, diretto da Giordano Toreti, in cui ha avuto il ruolo di co-protagonista. Ha poi proseguito la sua carriera al cinema con le pellicole La nostra quarantena, diretto da Peter Marcias, e Una notte da dottore, di Guido Chiesa. Nonostante abbia avuto ancora pochi ruoli nella sua carriera, che è iniziata da poco, l’attrice ha già saputo farsi notare e mostrare il suo grande talento. Ha sempre avuto una forte passione per la recitazione, che ha coltivato studiando e mettendosi in gioco ad ogni occasione. Con il suo ruolo di Alice Florio nella serie tv Il Patriarca è riuscita a farsi conoscere meglio dal pubblico.

Cecilia Napoli: la vita privata



Cecilia Napoli è molto giovane, ha quasi 30 anni. L’attrice è nata a Roma il 10 ottobre 1993, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni. L’attrice è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, sentimentale e familiare, per cui non sappiamo molti dettagli, che difficilmente racconta nelle interviste o mostra sui social network. Sul suo profilo Instagram Cecilia Napoli posta solo scatti e fotografie che la ritraggono in momenti professionali, sul set o in compagnia di colleghi e amici, per cui non sappiamo neanche come procede la sua vita sentimentale. Per il momento ha deciso di mantenere il più possibile la sua privacy. Cecilia Napoli, che oltre ad avere un grande talento è anche molto bella, è alta 1 metro e 70 centimetri e ha occhi e capelli castani. L’unica cosa che sappiamo di lei è che è molto brava a suonare il violino e che nel canto ha la voce da mezzo soprano. Con il ruolo di Alice Florio è riuscita a farsi scoprire e a far conoscere meglio al pubblico il suo modo di recitare.