Natale è ormai passato, un nuovo anno è iniziato e con questo stanno finalmente arrivando anche i saldi invernali 2022! Sono state due le prime regioni a partire con il ribasso dei prezzi iniziando il 2 gennaio, per il resto d’Italia invece si dovrà aspettare il 5 gennaio, la data ufficiale di inizio degli sconti di fine stagione.

Nelle località turistiche di montagna invece, i saldi inizieranno un po’ più tardi e coincideranno con la fine dei saldi nelle altre regioni, ovvero il 5 marzo 2022 per terminare poi il 2 aprile 2022. Ma vediamo più nel dettaglio il calendario ufficiale dei saldi diffuso dalla Federazione Moda Italia e Confcommercio.

Quando iniziano i saldi 2022

Come abbiamo già detto all’inizio dell’articolo, sono due le regioni ad essere già partite con i saldi invernali del 2022, stiamo parlando della Basilicata e la Sicilia, che hanno iniziato il 2 gennaio.

Ma se la prima terminerà il 2 marzo 2022, la seconda farà durare il periodo dei saldi fino al 15 marzo 2022. Successivamente sarà il turno della Valle d’Aosta, che stando al calendario diffuso, partirà con i saldi lunedì 3 gennaio per terminare il 3 marzo 2022.

Regioni come Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romangna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria. Ma anche Lombardia, Veneto, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria, iniziaeranno ad abbassare i prezzi il 5 gennaio 2022, per poi terminare dal 1 al 6 marzo 2022, tranne il Veneto che terminerà prima: il 28 febbraio 2022.

Le località di montagna e le zone turistiche

Sarà poi il turno delle località di montagna che con tutta probabilità adattano i saldi alle temperature invernali a cui sono tipicamente soggette, sempre più basse rispetto a quelle delle città o delle località marittime. L’8 gennaio 2022 partiranno infatti i comuni di Bolzano, Merano, Oltradige e Bassa Atesina, Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Venosta e Val Pusteria, che termineranno il 5 febbraio 2022.

Altri comuni di montagna perlopiù turistici inizieranno invece il 5 marzo per terminare il 2 aprile 2022, tra questi ci sono San Martino di Badia, La Valle, Badia, Corvara, Marebbe. E ancora, Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta.

Quando iniziano i saldi invernali online

Sicuramente complice anche la pandemia di Coronavirus che ha limitato di gran lunga gli spostamenti arrivando anche a cambiare le abitudini di molti che, per precauzione, preferiscono evitare luoghi generalmente affollati come il centro città o centri commerciali, lo shopping online ha preso sempre più piede, permettendo di conseguenza, al settore della moda, di non fermarsi del tutto.

Quando cominciano allora i saldi sul web? I brand più grandi seguono il calendario ufficiale, ma spesso molti siti di e-commerce avvieranno le rispettive campagne promozionali con qualche giorno di anticipo. Meglio quindi iniziare a tenere sott’occhio i vostri marchi preferiti, per non rischiare di farvi sfuggire neanche un’occasione!