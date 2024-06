I cappotti in lana sono i protagonisti dell'inverno 2025. Scopri i colori di tendenza e gli abbinamenti per look iconici.

L’estate è alle porte, ma le fashioniste più attente pensano già alla stagione fredda e si apprestano a rinfrescare il proprio guardaroba con capi invernali di tendenza. Tra questi, un posto d’onore lo meritano, come ogni anno, i cappotti in lana.

Lungo e avvolgente o corto e giovanile, il cappotto in lana da donna potrà essere indossato con caldi dolcevita, pantaloni straight o skinny, stivaletti bassi, scarpe stringate o comode sneakers. Naturalmente, per sfoggiare look di tendenza, sarà necessario prestare attenzione non solo al taglio e allo stile, ma anche al colore.

Scopriamo quali sono quelli di tendenza dell’inverno 2025, come sceglierli in base al contesto e come abbinarli.

L’iconico cappotto nero in lana

Il nero è un colore elegante e misterioso che non passa mai di moda. Quando si parla di cappotti, questo “non-colore” acquista un fascino ancora maggiore, richiamando alla mente personaggi indimenticabili del cinema e delle serie televisive.

Il cappotto nero di tendenza è quello lungo, da portare aperto sopra outfit total black, ma anche su pantaloni neri e camicie o dolcevita bianchi. Chi desidera sfoggiare un look ancora più completo e formale, può indossare, sotto il cappotto, anche un blazer dello stesso colore.

Cappotto in lana color cammello

Il cappotto color cammello è un vero classico. Perfetto per le donne che desiderano sfoggiare outfit casual chic dal gusto tradizionale, può essere abbinato a jeans e maglioncini bianchi, nonché completato con sneakers bianche e sciarpe di lana.

Per un look più elegante e sofisticato, via libera a pantalone – anche a palazzo – e maglia o camicia neri, nonché a pantalone pegged color cammello, dolcevita bianco e stivaletti in tinta.

Il cappotto in lana da donna: il fascino del rosso

Tra i colori che potranno essere sfoggiati con successo nell’inverno 2025 troviamo il rosso. La donna che sceglie un cappotto di questo colore non passa certo inosservata e deve essere pronta ad attirare ogni sguardo.

Per dare il meglio di sé, questo cappotto può essere abbinato a outfit total black, magari completati da una morbida e avvolgente sciarpa rossa, o a pantaloni neri e dolcevita bianco.

Per un look più luminoso e casual chic, è possibile abbinare il cappotto rosso a pantaloni e maglia bianchi, mentre chi non ha paura di osare, può puntare su un outfit total red.

Quando il cappotto rosso è scelto come capospalla per outfit casual, può essere completato con cappelli in lana, borse e scarpe dello stesso colore; ottimo anche l’abbinamento con sciarpe scozzesi.

Cappotto lana donna: il verde muschio

Il verde sarà uno dei colori più alla moda durante il prossimo inverno. Il cappotto in lana donna color verde muschio potrà essere sfoggiato tanto in contesti formali, abbinato a pantaloni neri e maglie o camicie nere, bianche o in tinta con il cappotto, nonché in situazioni quotidiane e informali. In questo secondo caso, via libera all’abbinamento con jeans e scarpe sportive.

Di tendenza anche il cappotto verde chiaro, di media lunghezza, da abbinare a capi e accessori dai colori contrastanti, come il pesca o il lilla, o neri.