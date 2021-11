Se più in generale, per l’inverno uno dei capi must have è il cappotto, per quanto riguarda la stagione 2021 è sicuramente il cappotto bianco. Come abbiamo già visto per le calzature più amate della stagione, il total white ha già dimostrato di essere padrone delle tendenze e arriva anche a conquistare questi capi che ovviamente si mostrano candidi, caldi e molto chic.

Scopriamo quali sono tutti quei brand famosissimi che ne hanno proposta una loro versione.

Cappotti bianchi di tendenza per l’inverno 2021: Max Mara

La selezione di cappotti per l’inverno 2021 di Max Mara è vastissima e anche tra quelli bianchi c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Questo cappotto per esempio è basato su uno dei modelli più classici del brand, ma ovviamente in bianco ottico che va ad essere in contrasto con i bottoni tartarugati, anche questi presi in prestito sempre dal modello classico.

Sempre di Max Mara ma dal taglio più moderno e contemporaneamente anche molto basic è anche questo cappotto bianco in pura lana e con cappuccio. A differenza di quello classico, lungo e con bottoni ben visibili, questo non ha chiusure in evidenza e arriva fino a metà polpaccio.

Loro Piana

Quando si parla di cappotti bianchi si vogliono comprendere tutte le gradazioni di questo colore e, a proposito di cappotti bianchi chic, da Loro Piana si può trovare questo modello color quarzo. Il taglio è quello classico, con colletto ampio, le maniche larghe e la cintura in vita perfetta per sottolineare le forme.

Sempre per Loro Piana, l’attrice e super model Amber Valletta indossa invece un modello decisamente più casual. Il cappotto, bianco panna, arriva appena sotto i fianchi ed è caratterizzato da un gioco di ton sur ton con i dettagli come i bottoni bianchi.

Ralph Lauren e Gucci

Ralph Lauren si ispira alle classiche vacanze natalizie passate in un caldo chalet tra le montagne per creare questo cappotto morbidissimo e ricoperto, come si può vedere, interamente da pelo candido. Un taglio che sta benissimo sia abbinato a look casual sia a look più ricercati, trendy ed eleganti.

Ci sono brand che invece le tendenze non le creano, ma le seguono. È proprio questo il caso di Gucci e il suo cappotto bianco davvero iconico. Questo modello infatti arriva appena sotto i fianchi ed è caratterizzato da dettagli in oro, come i bottoni e la catena dorata in vita e maniche molto particolari che arrivano fino ai gomiti.

Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi si ispira al taglio di una camicia “boyfirend” per creare il suo cappotto bianco panna. Perfetto accostato ad un outfit in stile urban diventa molto elegante se abbinato ad un paio di stivali scamosciati al ginocchio, anche questi bianchi per un look total white oppure grigi per spezzare.

Da provare anche con stivali con le tonalità di tendenza della stagione, come il bordeaux, il nero o il marrone, se volete essere sicure di non passare inosservate!