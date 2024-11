L’accessorio che non può mancare nel vostro guardaroba questo autunno inverno 2024 2025? Il cappello a secchiello! Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossarlo al meglio per essere super glam.

Capello a secchiello: l’item che non può mancare nel vostro guardaroba

Per questo autunno inverno 2024 2025 è tornato in auge il cappello a secchiello, anzi, il bucket hat è senza dubbio l’accessorio must have di queste stagioni fredde! Anche sulle ultime passerelle Haute Couture abbiamo visto diverse modelle con indosso proprio il cappello a secchiello (o a pescatore), a testimonianza di quanto sia effettivamente tornato di moda. Questo copricapo che era tanto di moda negli anni Novanta è destinato a spopolare nei prossimi mesi, anche perché oggi sul mercato se ne trovano davvero di tanti modelli e materiali diversi, rendendo quindi il bucket hat adatto per essere indossato per tante occasioni diverse. Che serva per proteggersi dal sole, dal freddo, dalla pioggia, o semplicemente per dare qual tocco in più al proprio look poco importa, quello che è certo è che nel vostro guardaroba non può proprio mancare il bucket hat! Ma andiamo a vedere adesso insieme quali sono i modelli di tendenza per questo autunno inverno 2024 2025.

Cappello a secchiello: i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, il cappello a secchiello è l’item che non può proprio mancare nel nostro guardaroba. Adatto per essere indossato in tante occasioni diverse e anche facilmente abbinabile, il bucket hat è l’accessorio must have dell’autunno inverno 2024 2025. Ma vediamo insieme quali sono i modelli di tendenza di queste stagioni fredde:

Capello a secchiello furry: perfetto soprattutto per l’inverno o comunque per una giornata fredda. Oltre a essere super cool tiene infatti anche il capo molto caldo e ciò ci permette di passare più tempo all’aria aperta.

perfetto soprattutto per l’inverno o comunque per una giornata fredda. Oltre a essere super cool tiene infatti anche il capo molto caldo e ciò ci permette di passare più tempo all’aria aperta. Cappello a secchiello a coste : per un look tra il casual e lo street style, di tendenza soprattutto quelli dai toni neutri.

: per un look tra il casual e lo street style, di tendenza soprattutto quelli dai toni neutri. Cappello a secchiello animalier: la moda animalier va sempre a mille, non poteva quindi mancare il bucket hat animalier. Super glam, super chic.

la moda animalier va sempre a mille, non poteva quindi mancare il bucket hat animalier. Super glam, super chic. Cappello a secchiello in denim : per un look casual ecco il bucket hat in denim!

: per un look casual ecco il bucket hat in denim! Cappello a secchiello imbottito : perfetto per le giornate fredde e anche per quelle di pioggia.

: perfetto per le giornate fredde e anche per quelle di pioggia. Cappello a secchiello in vernice: i capi in vernice sono in aumento e quindi anche gli accessori.

Cappello a secchiello: come indossarlo al meglio

Dopo aver visto i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025, andiamo a vedere qualche consiglio di outfit con il cappello a secchiello: