Le giornate di Elle active! si sono concluse; tra ospiti d’eccezione, storie di donne in carriera, di successi e di fallimenti, è comparsa anche l’attrice della nuova miniserie Netflix Odio il Natale, Pilar Fogliati.

La giovane attrice non è passata inosservata: il motivo? La sua camicia anni ’90 dal taglio maschile.

Che stia per esplodere una nuova tendenza?

Pilar Fogliati: la camicia a righe diventa chic

Pilar Fogliati ha partecipato a una delle giornate di Elle Active!, in una particolare intervista in aula plenaria insieme a Barbara Digiglio, Vicedirettrice e Digital Director di Elle.

L’attrice di Odio il Natale ha scelto di partecipare all’evento con un look classico ma dall’impatto decisamente fashion. Il pezzo forte? La camicia a righe rosa dal taglio maschile firmata Saks Potts, tutta ispirazione anni ’90.

Le linee semplici e minimal del capo in questione conferiscono all’outfit eleganza e raffinatezza allo stato puro. La camicia, nella sua semplicità, rimane il must have di ogni stagione, qualsiasi sia il suo colore e il suo taglio. Pilar Fogliati, però, ha scelto un modello dal taglio maschile dalle tonalità del rosa, perfette per donare all’insieme un pizzico di romanticismo e di sensualità in più.

Quanto costa la camicia indossata da Pilar Fogliati?

Prezzo di 287€ (dal sito ufficiale del brand), la camicia di Saks Potts scelta dall’attrice è stata abbinata a un paio di pantaloni in velluto total brown e con maxi tasche sempre del medesimo brand. Borsa in spalla e calzature a punta, il look di Fogliati è risultato fresco, giovane ma assolutamente chic.

Come portare la camicia dal taglio maschile?

La camicia, per quanto semplice, rimane sempre un capo d’abbigliamento evergreen da avere obbligatoriamente dentro il guardaroba, a prescindere dalla stagione in cui ci si trova. A dimostrarlo è stata la stessa Pilar Fogliati, che nel mese di dicembre 2022 ha scelto una camicia a maniche lunghe 100% cotone abbinata perfettamente e con eleganza a un pantalone cargo in velluto marrone.

Il risultato è semplice ma di tendenza, perfetta per la stagione invernale e abbinabile a un capospalla e accessori tipici del periodo. Non solo; la camicia a righe può essere indossata allacciata o tenuta slacciata sopra t-shirt a tinta unita. Abbinata a un paio di pantaloni cargo in suede o a un jeans bootcut, la camicia a righe riesce sempre a essere impeccabile.

Se volete un mood più sporty, infine, optate per un paio di sneakers, altrimenti uno stivale a punta (anche texano andrà benissimo) riesce sempre a conquistare ogni look.

Il risultato finale non sarà mai banale; la semplicità di un capo non implica necessariamente “non essere alla moda”. Rimane importante sentirsi a proprio agio con ciò che si sceglie di indossare, ma la camicia a righe (o la camicia, più in generale), è uno di quei capi must have che si presta in maniera ottimale a qualsiasi outfit, da quello più sportivo e casual, fino ad arrivare a quello più chic e ricercato.

Il segreto? Sperimentare, abbinare, fare delle prove davanti allo specchio. La combo di colori che ha scelto l’attrice, però, rimane una delle più raffinate: rosa e marrone, la tendenza dell’inverno 2022 è tutta qui.