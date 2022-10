Ci sono capi di abbigliamento che non muoiono mai; non importa il passare del tempo e non importano le stagioni, alcuni capi dovrebbero rimanere ancorati a ogni guardaroba. Tra questi, ovviamente, le camicie, evergreen e passepartout per ogni occasione, irresistibili e dalla versatilità assoluta.

La stagione autunno-inverno 2022/2023 le vede ancora protagoniste assolute; modelli diversi, colori e tessuti in grado di fare innamorare anche chi non ne ha mai indossata una!

Le camicie per l’autunno 2022: qualcuno ha detto tendenza?

Semplice e mai e poi mai banale, la camicia si rivela ancora una volta un pezzo must have da avere assolutamente nel guardaroba. Di ogni colore, di ogni modello, di ogni tessuto, la camicia è in grado di offrire personalità a un semplice outfit, o di smorzarne uno molto elegante: è impossibile stancarsi di lei ed è per questo che anche la stagione autunnale 2022 la vede entrare nelle tendenze da seguire.

La camicia sta bene con tutto, letteralmente, e i modi per poterla indossare sono numerosi. La stagione autunnale la vede protagonista dei back to work e/o back to office: tendenzialmente a maniche lunghe e colletto, immaginatela in total white abbinata a un paio di pantaloni ampi e un blazer oversize. Aggiungete una borsa adatta alle vostre esigenze, occhiali da sole e mocassini: la camicia bianca apre le porte alla tendenza, nonostante la sua semplicità.

Il modello classico e strutturato è un pezzo evergreen che non può mancare nell’armadio: abbinabile con tutto ed estremamente versatile, la classica camicia bianca può sempre tornare utile ed è tendenza, soprattutto per l’autunno 2022.

La camicia bianca è una tela su cui potere disegnar outfit di ogni tipologia e stile: dalla mise più formale e da ufficio, a quella che abbraccia mood più decisi; è il caso dell’abbinamento con un long trench di ecopelle e jeans lasciati cadere morbidi abbinati a un paio di sneaker o mocassini. Ma si può abbinare la camicia bianca alla minigonna? Assolutamente sì! Anzi, per l’autunno 2022 è obbligatoria: minigonna a pieghe, camicia bianca sblusata o lasciata scivolare lenta sulla gonna, giacca/blazer oversize e boots: la perfezione, ogni tanto, esiste eccome!

Se invece vi piace l’idea di una camicia diversa dal classico, scegliete un modello crop, che sta spopolando un po’ ovunque e che farà parte di moltissimi outfit della stagione autunnale 2022 appena iniziata. L’ideale sarebbe abbinare una camicia modello crop (quindi più corta e strutturata) a un paio di pantaloni over: un accostamento apparentemente semplice ma che racchiude in sé un’assoluta ricerca di stile e particolarità. Potrete indossarlo sia di giorno, sia di sera e abbinarvi gli accessori che più vi rappresentano.

Lasciata aperta, tenuta allacciata e abbinata a un completo maschile, la camicia è la vostra occasione di esprimere chi siete, come volete e quando volete. Bianca come il latte, colorata, di jeans o di seta, la camicia sarà il pezzo forte dei vostri outfit autunnali: abbinatela con un pantalone largo ed elegante, con una gonna corta o con un jeans e décolleté: ogni outfit rispecchierà voi stesse e sarete sempre in tendenza.

Per sempre di moda, l’autunno 2022 indossa la camicia come simbolo di versatilità: avete già scelto il vostro modello preferito?