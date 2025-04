La Festa dei lavoratori in tv: cosa aspettarsi

Il 1 maggio, giorno dedicato alla celebrazione dei lavoratori, porta con sé non solo eventi e manifestazioni, ma anche significativi cambiamenti nella programmazione televisiva. Mediaset, sotto la direzione di Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di apportare modifiche al palinsesto per offrire ai telespettatori un’alternativa di intrattenimento durante questa giornata speciale. Tra repliche di programmi amati e film avvincenti, il pubblico potrà godere di una selezione curata di contenuti.

Le novità del palinsesto di Mediaset

Iniziamo con le soap opera, che sono sempre un punto fermo per gli appassionati. La celebre soap americana Beautiful rimarrà in onda come di consueto alle 13.40, mentre la dizi turca Tradimento si fermerà per un giorno. Al suo posto, i telespettatori potranno seguire una puntata speciale di The Family 2, prevista per le 14.10. Questo cambiamento è pensato per offrire un’alternativa fresca e coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Il pomeriggio e la serata di festa

Il pomeriggio di Mediaset sarà caratterizzato da un daytime speciale dedicato al reality The Couple, condotto da Ilary Blasi, che andrà in onda fino alle 16.10. Questo nuovo format promette di intrattenere e coinvolgere il pubblico con dinamiche interessanti e colpi di scena. A seguire, ci sarà una doppia puntata di The Family, che prenderà il posto di programmi storici come Uomini e Donne e Amici, i quali riprenderanno la loro programmazione regolare il 2 maggio.

Film e programmi di prima serata

La prima serata di Mediaset non sarà da meno, con la sospensione della soap Tradimento, che tornerà il 2 maggio. In sua sostituzione, andrà in onda la commedia Cado dalle Nubi, un film di successo con Checco Zalone, che promette di strappare sorrisi e risate. Su Italia1, i fan dell’azione potranno godere di Mission: Impossible – Rogue Nation, con il carismatico Tom Cruise. Infine, Rete4 confermerà la messa in onda di Dritto e rovescio, un programma di approfondimento politico e attualità, condotto da Paolo Del Debbio.