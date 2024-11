Un giorno speciale per Brigitta Cazzato

Il cuore di Loredana Lecciso ha battuto forte per la gioia della sua primogenita, Brigitta Cazzato, che ha celebrato un matrimonio da sogno con Yan Goby. La cerimonia, che si è svolta in Kenya, ha visto la coppia circondata dall’affetto di amici e familiari, in un’atmosfera di festa e amore. Nonostante non fosse la prima volta che i due si univano in matrimonio, questa celebrazione ha rappresentato un momento unico e indimenticabile nella loro storia d’amore.

Un matrimonio in riva al mare

La scelta del luogo non è stata casuale: Watamu, una località incantevole nei pressi di Malindi, ha fatto da cornice a questo evento magico. La cerimonia si è svolta sulla spiaggia, con un tappeto bianco che ha guidato gli sposi verso il loro futuro insieme. I due hanno deciso di non indossare le scarpe, un gesto simbolico che ha reso il momento ancora più autentico e vicino alla natura. Al momento del loro primo bacio da marito e moglie, una pioggia di coriandoli ha celebrato la loro unione, mentre gli invitati applaudivano con entusiasmo.

Un abito da sogno e un amore che si rinnova

Brigitta ha scelto un abito a sirena, elegante e sofisticato, che metteva in risalto la sua bellezza. Il corpino rigido e la gonna morbida, realizzati in un tessuto trasparente, hanno catturato l’attenzione di tutti. Il lungo velo con bordo in pizzo ha completato il suo look da sposa, rendendola ancora più radiosa. Yan, dal canto suo, ha optato per un completo bianco con scollo coreano, che ha esaltato il suo fascino. La coppia, visibilmente innamorata, ha festeggiato circondata dalle persone a loro più care, creando ricordi che dureranno per sempre.

Un amore che supera le avversità

Brigitta e Yan non sono nuovi alle sfide: già nel 2023 avevano celebrato un rito civile in Puglia, seguito da una cerimonia privata in Kenya. Questo secondo matrimonio rappresenta un nuovo inizio, un modo per festeggiare il loro amore in grande stile. Loredana Lecciso ha condiviso la gioia di questo momento speciale attraverso un video su Instagram, mostrando il suo affetto e la sua felicità per la figlia e il genero. La presenza di Jasmine Carrisi, sorella della sposa e damigella d’onore, ha reso il giorno ancora più speciale, sottolineando i legami familiari che uniscono questa bellissima famiglia.