Definite anche matelassé o quilted bag i brand in commercio ne propongono di diverse forme e materiali, uno su tutti, l’ecopelle. Stiamo parlando delle borse trapuntate che grazie anche agli esempi iconici del passato, come la 2.55 di Chanel, sono diventate vere e proprie protagoniste del guardaroba femminile.

A distinguerle è la loro imbottitura che ricorda una trapunta invernale.

Ecco quali sono quei brand che anche per questa stagione hanno dettato le tendenze con le loro bellissime borse trapuntate.

Borse trapuntate, le più belle secondo le tendenze

Le borse trapuntate oltre ad essere davvero belle sono anche molto facili da abbinare. Basterà infatti seguire quelle che sono le tendenze. Questo perché appunto grazie ai modelli iconici che le hanno sdoganate, sono diventate non solo molto stilose, ma come abbiamo già detto, intramontabili.

Che amiate outfit più chic, oppure più casual o addirittura sportivi, come le star che escono di casa con tuta, cappellino con visiera e borsa trendy, con le borse trapuntate andrete ad aggiungere quel tocco in più al vostro look, specialmente se sceglierete borse trapuntate dai colori diversi dai soliti neutri. Ci sembra anche un’ottima scusa per non dover passare troppo tempo davanti all’armadio indecise su cosa volete mettervi.

Cosa state aspettando ? Non vi resta che provare per credere!

Love Moschino

La borsa trapuntata di Love Moschino è disponibile in diversi colori, tra cui questo rosso intenso. In morbida nappa, ha un finish lucido che le dona eleganza. Questo tipo di borsa da portare a spalla è anche dotata di manici a catena e come decorazioni ha l’immancabile lettering in galvanica oro.

La sua linea estremamente femminile, ma allo stesso tempo trendy, la rende adatta ad ogni tipo di outfit, da quelli più casual a quelli più chic.

Michael Kors

La tote bag di Michael Kors è molto classica, ma forse proprio per questa sua caratteristica è davvero intramontabile e adatta ad ogni occasione. Nera, ovviamente trapuntata, si porta a spalla ed è impreziosita da dettagli dorati.

Bellissima se accostata tanto ad un paio di eleganti décolleté in vernice nera quanto ad un paio di sneakers bianche, tra le tendenze per l’inverno 2021.

Reserved

Tra le borse trapuntate di tendenza per l’inverno 2021 non manca ovviamente anche la big pochette di Reserved. Morbidissima e color cammello è disponibile anche in nero e si può portare a spalla o a tracolla grazie ai manici formati da lunghe catenelle argentate o dorate, a seconda del colore che si sceglie.

Pinko

La borsa Love Classic di Pinko si può trovare in diverse misure, colori e anche in diverse trame trapuntate. Questa è di piccole dimensioni, a tracolla, in ecopelle nera con trama in diagonale.

Anche in questo caso abbiamo dettagli dorati, compresa la chiusura a clip, caratterizzata dal classico cerchio che va a chiudersi con due piccoli uccellini.