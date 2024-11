Le borse con chiusura gioiello sono l’accessorio must have dell’autunno inverno 2024 2025. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Borse con chiusura gioiello: il dettaglio che le rende uniche

Sofisticate, eleganti e femminili, le borse con chiusura gioiello sono pronte a conquistare tutte. Quel dettaglio in grado di renderle uniche fa di queste borse le nuove It Bags, da avere assolutamente nel proprio armadio. Di modelli ce ne sono diversi, per ogni occasione, da quelle più grandi a quelle piccole, ideali per eventi formali. La novità è che la chiusura gioiello non deve per forza avere come protagonista una pietra preziosa, un diamante eccetera, basta semplicemente una fibbia dorata o un finish metallizzato per renderla la borsa del momento. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i modelli di borsa con chiusura gioiello di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025.

Borse con chiusura gioiello: i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, le borse di tendenza per questo autunno inverno 2024 2025 sono quelle con chiusura gioiello che, non deve essere per forza con diamanti e pietre preziose, ma basta semplicemente una fibbia dorata o un finish metallizzato. Anche sulle ultime passerelle abbiamo visto diverse borse gioiello, da Ferragamo a Celine, passando per Tod’s e Gucci. Ma andiamo a vedere insieme quali sono i modelli di borse gioiello di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025:

Tracolla : la borsa con chiusura gioiello must have è quella a tracolla, perfetta sia per il giorno sia per la sera. La chiusura può essere anche solo con una fibbia dorata, ma via libera ai modelli con pietre preziose e diamanti.

: la borsa con chiusura gioiello must have è quella a tracolla, perfetta sia per il giorno sia per la sera. La chiusura può essere anche solo con una fibbia dorata, ma via libera ai modelli con pietre preziose e diamanti. Clutch: perfetta soprattutto per una serata fuori, e perfetta soprattutto quella con chiusura con pietre preziose, per dare un tocco chic in più al proprio look.

perfetta soprattutto per una serata fuori, e perfetta soprattutto quella con chiusura con pietre preziose, per dare un tocco chic in più al proprio look. Bauletto: anche quelle a bauletto sono in forte ascesa, perfette soprattutto per il giorno e per un look casual.

Borse con chiusura gioiello: come indossare al meglio questo autunno inverno 2024 2025

Dopo aver visto quali sono i modelli di borse con chiusura gioiello di tendenza per questo autunno inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit che le possa valorizzare al massimo: