Ci siamo, la 72esima edizione del Festival di Sanremo è pronta per iniziare! La kermesse musicale capitanata da Amadeus per il terzo anno consecutivo, ci farà compagnia ogni sera dall’1 fino al 5 febbraio.

Tra le curiosità che girano attorno questo evento, c’è anche quella che riguarda i look con cui si esibiranno gli artisti che come insegnano gli anni passati, a volte rischiano di non essere proprio azzeccatissimi, altre invece il risultato è davvero riuscito.

Blanco, il look per Sanremo 2022

Oltre agli inediti quindi, come dicevamo, il pubblico è pronto a divertirsi a valutare anche gli outfit con cui i big scelti dal direttore artistico si presenteranno sul palco dell’Ariston.

A tal proposito gli amici di Fanpage sono riusciti a scoprire qualcosa in più intervistando gli stylist che si occupano dei look degli artisti in gara, tra cui anche Blanco. Scopriamo allora quale sarà l’outfit del giovanissimo cantautore che si esibirà in coppia con Mahmood.

Chi vestirà Blanco?

Silvia Ortombina è la fondatrice di Tiny Idols, ovvero lo studio creativo che si occupa dello styling degli artisti e lei ne ha vestiti proprio tanti, come Elodie.

Come ogni stylist che si rispetti, Silvia ha studiato un outfit che rispecchi in pieno la personalità dell’artista che lo indossa, in un equilibrio perfetto tra le sue richieste, ovviamente importantissime, da rispettare e ciò che è più indicato per calcare un palco tanto rinomato come quello di Sanremo.

Il look pensato per il cantautore

Pare quindi che Blanco alternerà outfit di Valentino a quelli di The Attico, due brand che hanno una visione diametralmente opposta ma ugualmente interessante, dell’eleganza. Ortombina inoltre, ha voluto rispettare la richiesta dell’artista bresciano di allontanarsi da quel tipo di moda che prevarica la personalità dell’artista. In altre parole, Blanco ricerca quel look particolare che sia lontano da quelli più convenzionali ma che, allo stesso tempo, non lo sovrasti. Indossando look troppo eccentrici infatti, si corre il rischio di farsi ricordare più per questi, che per la propria esibizione.

Il look pensato per Blanco sarà abbinato a quello di Mahmood, che dividerà il palco con lui, attraverso quelli che sono stati definiti come codici cromatici precisi. Sarà questo l’unico legame tra i due outfit che avranno due linee differenti per rispettare le visioni di entrambi.

Un confronto tra lo stile di Valentino e quello di The Attico

Ormai conosciamo lo stile unico e inconfondibile di Valentino: da sempre sinonimo di eleganza che non sfocia mai nella ricercatezza forzata ma si affida alla semplicità delle linee e alla bellezza dei tessuti pregiati utilizzati dal brand.

Al contrario, lo stile di The Attico ha un’eleganza dal sapore boho-chic a tratti bizzarra, adatta a tutte quelle personalità che amano sentirsi libere e soprattutto non incatenate alle convenzioni. Il brand, che è stato fondato da due donne (Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini) coglie l’occasione del Festival di Sanremo per cimentarsi, per la prima volta, in un total look maschile.