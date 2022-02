Blanco ha svelato alcuni retroscena sulla sua amicizia con Mahmood, con cui a Sanremo 2022 si sarebbe scambiato un bacio prima di entrare in scena sul palco.

Blanco e Mahmood: il rapporto

In motli hanno lodato Blanco e Mahmood per la loro esibizione al Festival di Sanremo e sono in molti a credere che i due potrebbero essere i vincitori della nuova edizione della kermesse.

Nelle ultiem ore il cantante di Brividi ha svelato che lui e il collega Mahmood avrebbero un ottimo rapporto e che, addirittura, si sarebbero scambiati un bacio prima di entrare in scena. Blanco ha però specificato che, come tra qualsiasi coppia di amici, tra lui e Mahmood non sarebbero mancate anche le liti.

“Volete una cosa sul video musicale? Posso dirlo, io e lui abbiamo litigato. Perché mi ricordo che volevo buttarmi nell’oceano, volevo proprio farlo e lui no.

Quindi per questo abbiamo litigato. Un imprevisto? Prima di salire sul palco ci diamo un bacino tipo quello della buona notte della seria ‘dai andiamo spacchiamo’, ci vogliamo tanto bene ed è straordinario”, ha confessato Blanco.

La versione di Mahmood

Mahmood ha confermato quanto detto dal suo collega e ha aggiunto: “Ragazzi eravamo ad Amsterdam con 5 gradi e questo si voleva buttare in oceano. Io gli ho detto ‘dobbiamo andare a Sanremo non ti buttare in acqua adesso.

Se devo tenerlo a bada? No è un 50%, ci teniamo a bada a vicenda. Diciamo che è uno scambio. Sì è vero, prima di scendere la scale ci diamo un bacio sulla guancia. Io gli voglio tanto bene a questo ragazzo qua, è proprio bello fare questa esperienza con te!”, ha dichiarato il cantante.

Blanco e Mahmood: l’amicizia

In tanti tra i fan dei social sono stati felicissimi per il rapporto di evidente amicizia sbocciato tra i due e si chiedono se, in futuro, Mahmood e Blanco torneranno a lavorare insieme. Al momento il loro brano, Brividi, ha riscosso grande successo sui social.