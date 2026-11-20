Dal 27 al 30 novembre 2026 arrivano sconti su profumi, make up e cura dei capelli: ecco le offerte dei principali brand beauty ed e-commerce.

Il Black Friday beauty 2026 è già iniziato e molti marchi cosmetici hanno avviato le promozioni dedicate a make up, profumi, skincare e cura dei capelli. Le offerte cambiano nel corso del weekend, quindi conviene controllare le novità prima di acquistare, soprattutto se si cercano regali natalizi.

Il Black Friday cade venerdì 27 novembre 2026. Gli sconti proseguono poi durante il weekend, sabato 28 e domenica 29 novembre, e si chiudono lunedì 30 novembre con il Cyber Monday. Alcune campagne, come quella di Pinalli, durano fino al Cyber Monday, mentre altre hanno scadenze diverse.

Profumerie e marchi make up: le promozioni principali

Sephora concentra le offerte soprattutto sui profumi: lo sconto sulle fragranze è del 25%, valido nei negozi fino al 29 novembre e online fino al 30 novembre. Sui best seller di qualsiasi genere il ribasso arriva fino al 30%, ma solo online e per chi possiede la carta fedeltà. Le promozioni valgono anche per il servizio Click&Collect.

KIKO propone una formula da 6 a 3: acquistando sei prodotti, i tre meno costosi sono in omaggio. Lo sconto copre tutto il catalogo online, cofanetti inclusi, tranne gift card, shopper, servizi e la collezione STABILO x Lip Marker. A ogni ordine viene emesso un buono da 10 euro, utilizzabile dall’1 al 20 dicembre su una spesa minima di 30 euro.

Charlotte Tilbury applica sconti fino al 50% su sette prodotti selezionati e sulle iconiche Mistery Bags. Numerosi articoli make up sono in promo 2 al prezzo di 1, e per ordini da 220 euro arrivano tre prodotti omaggio in formato standard.

Sull’e-commerce di Pinalli gli sconti raggiungono il 70% su profumi, make up, skincare, capelli e kit regalo. Anche Bottega Verde scontа l’intero catalogo fino al 65%, con profumi e prodotti per viso, corpo e capelli anche per uomo. Sul make up, scegliendo tre prodotti, il prezzo di ciascuno scende a 4,99 euro.

Siti internazionali e offerte su cofanetti e calendari

Beauty Bay, sito inglese, propone sconti fino al 60% su make up, skincare, haircare e cofanetti, con marchi come Danessa Myricks Beauty, Melt Cosmetics e Sigma. Molti prodotti sono tornati disponibili, quindi chi vuole fare scorta deve muoversi in fretta.

Lookfantastic offre The Black Friday Collection a 50 euro, una box con i sette prodotti più venduti dell’anno. Sono previsti anche sconti fino al 50% su profumi di Marc Jacobs e Hugo Boss e sulla skincare di By Terry, oltre alle maschere viso LED scontate del 40%.

Da Douglas, l’iniziativa si chiama Beauty Friday e include sconti fino al 30% online. Il codice FRIDAY25 vale per spese superiori a 69 euro, mentre FRIDAY30 per spese oltre 99 euro. Gli sconti riguardano anche i regali beauty più richiesti.

Cult Beauty applica ribassi su tutto il catalogo online e fino al 40% su brand come Fenty Beauty, Espa, Perricone e Kayali. Per i calendari dell'avvento 2026, acquistandone due, lo sconto è del 20%. Space NK non ha ancora svelato le offerte, ma anticipa promozioni su Sol De Janeiro, Charlotte Tilbury e Olaplex, riservate agli iscritti alla mailing list.

Skincare, capelli e strumenti: i marchi con gli sconti più alti

Lancôme riduce fino al 40% bundle, cofanetti e profumi, con spedizione gratuita sopra 50 euro. YSL applica il 25% su tutto il sito, il 30% sulla skincare per spese da 100 euro e il 35% oltre 150 euro. Con più di 110 euro arrivano tre prodotti omaggio, cinque oltre 130 euro.

Per la cura del viso, MiiN Cosmetics arriva fino al 70% su skincare e make up, con spedizione gratuita da 35 euro. FOREO scontа fino al 50% i best seller per la pulizia e la cura del viso, e con il codice BF2026 aggiunge un ulteriore 30%. La spedizione è gratuita da 99 euro.

Per i capelli, Dyson consente di risparmiare fino a 150 euro su Air Wrap, asciugacapelli e piastre, con spedizione gratuita fino a lunedì 30 novembre o fino a esaurimento scorte. ghd propone sconti fino al 25% su tutti i prodotti, con il codice EXTRA e spedizione gratuita su cofanetti, spazzole, ferri e piastre Sculpt.

Clarins applica il 30% su tutto il catalogo, novità incluse, fino a venerdì 27 novembre, con sei campioni a scelta in omaggio. Kiehl’s sconta del 30% l’intero catalogo, compresi il Calendario dell’Avvento e i cofanetti natalizi. Freshly Cosmetics propone il 40% su siero al retinale e olio corpo Golden, con omaggi a partire da 39 euro. Fuori dal settore beauty tradizionale, anche Goovi applica il 30% su tutto l’assortimento in Germania, valido fino al 30 novembre 2026.