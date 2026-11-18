L’eyeliner grafico anni ’60 si adatta a ogni occhio se si scelgono bene strumento, punto di partenza e angolo. Il tutorial con i trucchi anti-sbavatura e le varianti matte e metal dal giorno alla sera.

Linea netta, piega disegnata sulla palpebra e sguardo da maschera elegante: l’eyeliner grafico anni ’60 è uno dei look più fotografati del make-up. Il risultato dipende da pochi elementi: lo strumento giusto, la posizione della linea e una mano ferma. Il metodo si adatta alla forma dell’occhio e può cambiare finish tra mattina e sera.

Il look sixties si basa su due segni: una linea d’attaccatura ciglia con coda allungata e, nella versione più scenografica, una piega disegnata sopra la palpebra mobile. Chi parte dalla base corretta ottiene un tratto pulito anche senza grande esperienza.

Gli strumenti che rendono pulito il tratto

Per la linea sottile e controllata servono un pennarello liquido a punta fine o un pennello angolato con gel o crema. Il pennarello è più semplice per chi comincia, il pennello permette di modulare lo spessore. Servono poi cotton fioc, un po’ di struccante o acqua micellare e un pennellino piatto con correttore.

La palpebra va preparata con un velo di primer e una cipria trasparente, così la pelle è asciutta e il tratto non scivola. Un tavolo stabile e uno specchio all’altezza del viso aiutano: appoggiare il gomito riduce il tremolio.

Il tutorial passo dopo passo

Con gli occhi aperti, guarda dritto nello specchio e individua l’angolo esterno: la coda seguirà la direzione che va dall’angolo inferiore verso la fine del sopracciglio. Disegna per prima la coda, con un trattino sottile verso l’alto, prima di collegarla alla ciglia. Parti dall’angolo interno con una linea molto fine e ispessiscila gradualmente verso l’esterno, a piccoli tratti. Congiungi la coda alla linea, riempiendo il triangolo che si forma. Per la piega sixties, traccia una linea curva sopra la piega naturale dell’occhio, con occhi aperti, e sfumala appena nella parte interna se vuoi ammorbidire.

Si lavora a tratti brevi e non con un unico gesto: la linea risulta più regolare e ogni errore si corregge subito.

Come adattare la linea a ogni forma d’occhio

Sugli occhi a mandorla funziona quasi ogni variante: la coda può essere lunga e la piega ben visibile. Gli occhi tondi chiedono una coda allungata verso l’esterno, che li affina, con la linea più spessa nella parte esterna. Sugli occhi incappucciati conviene disegnare la linea con gli occhi aperti, perché la piega sparisce quando si guardano dall’alto: la coda va portata un po’ più in alto per restare visibile.

Per gli occhi ravvicinati si evita di cominciare dall’angolo interno e si parte dal centro, dando peso alla parte esterna. Sugli occhi distanziati la linea può iniziare dall’angolo interno, con spessore uniforme. Sulle palpebre cadenti la coda va orientata verso l’alto e tenuta più corta, per evitare l’effetto di occhio appesantito.

Trucchi anti-sbavatura

Il primer e la cipria sono la prima barriera. Dopo aver tracciato la linea, aspetta qualche secondo prima di aprire e chiudere l’occhio, così il prodotto si fissa e non si trasferisce sulla palpebra. Un tocco di cipria sotto l’occhio, prima del trucco, raccoglie eventuali residui.

Per correggere una coda sbagliata, un cotton fioc inumidito di struccante toglie il segno senza intaccare il resto. Il pennellino piatto con un velo di correttore permette invece di rifinire il taglio della coda e renderlo più preciso, un gesto molto usato per le foto.

Dal giorno alla sera: finish matte o metal

Di giorno la versione più facile è la linea nera matte sottile, con coda corta e senza piega: un segno pulito che sta bene anche con un trucco leggero. Per un tono meno duro si può scegliere un marrone scuro o un blu notte.

Per la sera la stessa linea si trasforma con piccoli passaggi: si ispessisce la coda, si aggiunge la piega disegnata e si sovrappone un tratto metal in argento, oro o bronzo sull’attaccatura delle ciglia o sulla piega. Il metallico funziona meglio se applicato con un pennello sottile sopra una base asciutta, e riflette bene la luce di flash e fotocamere. Una linea matte con una sola sfumatura metal sulla coda unisce i due effetti.

Chi vuole portare lo stesso trucco dal lavoro alla cena può fare la linea matte al mattino e aggiungere solo la parte metal prima di uscire: basta un minuto e la base resta intatta.