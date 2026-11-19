Skincare, make up, profumi e beauty tech in offerta: una selezione di sconti del Black Friday da tenere d'occhio, anche per i regali di Natale.

Il Black Friday è iniziato e le offerte riguardano skincare, make up, profumi e beauty tech. Chi ha una wishlist lunga troverà prodotti come la crema al retinolo, il siero di un brand coreano molto discusso o un epilatore a luce pulsata, acquisto che richiede un investimento importante.

Molte promozioni sono offerte lampo, valide solo per poche ore o fino a esaurimento scorte. Per questo conviene salvare la pagina e tornare a controllarla, perché durante la Festa delle Offerte Prime i prezzi cambiano in fretta.

Le offerte delle profumerie online

Douglas propone il Beauty Friday con sconti fino al 30%: con il codice FRIDAY25 si ottiene il 25% da 69 euro di spesa, mentre con FRIDAY30 lo sconto arriva al 30% da 99 euro. Pinalli offre sconti del 30% su numerosi prodotti e fino al 50% su alcune fragranze. Marionnaud, con il Beauty Blackout, applica sconti fino al 50% e una promozione del 33% con spesa minima di 79 euro.

Sephora riserva il 25% sulle fragranze e fino al 30% online sui best seller, solo per possessori di carta fedeltà. Per The Merchant of Venice gli iscritti alla newsletter ottengono il 20% sul prossimo acquisto con spesa minima di 155 euro, valido fino al 30 novembre.

Make up e cofanetti: KIKO e Charlotte Tilbury

KIKO Milano consente di ricevere tre prodotti in omaggio ogni sei acquistati, con uno sconto di 10 euro sul prossimo ordine da utilizzare dall’1 al 20 dicembre. Charlotte Tilbury propone sconti fino al 50% su sette prodotti selezionati, la promo 2 al prezzo di 1 su numerosi articoli make up e fino a tre omaggi per spese da 220 euro.

Sobea Cosmetics applica sconti fino al 50% dal 23 al 29 novembre, mentre Amazon propone offerte su skincare, make up, profumi e prodotti per capelli dal 19 al 30 novembre. Dal 24 al 29 novembre, a Milano apre inoltre l’Amazon Black Friday Wonder Space, con ingresso gratuito, consulenze personalizzate e brand come CeraVe, Kiehl’s, Maybelline New York e L’Oréal Paris.