Millennial cringe e make-up: perché il trucco anni Duemila fa sorridere la Gen Z

Per la Gen Z l'età di una donna si legge spesso nei dettagli del trucco, più che nei vestiti o nelle rughe. Il make-up dei Millennial è diventato un'etichetta ironica.

Per la Gen Z l’età di una donna non si riconosce tanto dai vestiti, dalle rughe o dal taglio di capelli, quanto da piccoli dettagli della beauty routine. Una linea di eyeliner troppo marcata, un rossetto opaco, sopracciglia disegnate con precisione o un fondotinta molto coprente bastano a collocare una donna oltre i 35 anni. È il segno di un’estetica che ha dominato per oltre dieci anni e che ora viene chiamata millennial cringe.

L’espressione è diffusa soprattutto sui social e descrive abitudini, riferimenti e gusti che le generazioni più giovani considerano superati. Nella lista rientrano vecchi meme, i post entusiasti su Instagram, gli skinny jeans e le corone di fiori dei festival musicali. Anche il make-up compare in questo elenco di nostalgie involontarie, e un trucco un tempo considerato impeccabile è diventato un indizio anagrafico.

Com’era il millennial make-up

Tra il secondo decennio degli anni Duemila, l’immaginario beauty era dominato da eyeliner liquido applicato con grande precisione, sopracciglia ben definite, illuminanti iridescenti e rossetti matte. Il fondotinta doveva uniformare l’incarnato del tutto, il contouring scolpiva i lineamenti e l’ombretto costruiva profondità con sfumature elaborate. Ogni elemento era studiato con prodotti e gesti specifici.

Oggi questi codici vengono letti come un gusto del passato. Il make-up artist Andrew Dahling, che lavora anche con Chappell Roan, ha raccontato a The Business of Fashion che un eyeliner molto spesso gli ricorda il lavoro in un reparto cosmetici nel 2013. Un esempio di quanto in fretta cambino i riferimenti estetici.

YouTube come scuola di trucco

Le Millennial sono state le prime a imparare a truccarsi online. YouTube è diventato una sorta di accademia accessibile a tutti, dove creator come NikkieTutorials, Jackie Aina, Carli Bybel e Patrick Starrr hanno diffuso tecniche che prima appartenevano soprattutto ai professionisti. I tutorial, spesso lunghi e molto dettagliati, mostravano come costruire una base uniforme, applicare le ciglia finte, realizzare uno smokey eye o perfezionare il contouring. Saper eseguire questi passaggi era parte dell’esperienza e il risultato finale dimostrava una competenza personale.

Molti di questi gesti sono rimasti radicati in chi li ha imparati in quegli anni. Il trucco è anche un modo di costruire la propria identità, e quando una persona trova un look che la valorizza e la fa sentire sicura, cambiarlo può risultare meno naturale di quanto sembri. I Millennial hanno inoltre documentato online gran parte della propria evoluzione con foto, video e tutorial, creando un archivio che rende immediato il confronto con i gusti più recenti.

Ironia, età e identità

Dietro l’ironia dei video che aiutano a riconoscere una Millennial dall’eyeliner c’è un tema più ampio: il rapporto tra bellezza, età e appartenenza generazionale. Se un trucco viene riconosciuto subito come appartenente al passato, portarlo può essere letto come una resistenza al cambiamento. Così il make-up rischia di diventare un ulteriore strumento di giudizio sull’età, e la sua attualità conta più della sua capacità di valorizzare il viso.

Molte tecniche però attraversano epoche e culture diverse. L’eyeliner allungato ha una storia molto più antica dei tutorial su YouTube, e il rossetto rosso e le sopracciglia definite continuano a essere reinterpretati. Le tendenze cambiano e le texture si evolvono, ma il rapporto con il proprio viso resta personale. Il trucco può raccontare chi si è, senza dover dichiarare quanti anni si hanno.