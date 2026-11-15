Il make up occhi grafico anni ’60 torna in scena, con eyeliner marcato, cut crease e spider lashes, per un look audace e fresco nel 2027.

Nel 2027 il panorama cosmetico ha subito una trasformazione netta: le linee pulite della cosiddetta “clean girl aesthetic” hanno ceduto il passo a una visione più decisa, ispirata ai sogni psichedelici e geometrici degli anni Sessanta. Le grandi maison di moda (Courrèges, Givenchy e Thom Browne) hanno occupato le passerelle della primavera-estate e dell’autunno-inverno con visaggi che privilegiano il make up occhi grafico a tutti i costi, trasformando il volto in una tela architettonica.

Le case di moda anticipano la tendenza del 2027

Le sfilate di Courrèges hanno introdotto modelli con eyeliner marcato che taglia la piega palpebrale in una linea netta, simulando un disegno quasi digitale. Givenchy ha optato per il cut crease fluttuante, rialzando l’ombra sopra la palpebra fissa e creando un effetto di profondità drammatica. Thom Browne, invece, ha esaltato le ciglia con l’effetto spider lashes, ovvero ciuffetti scuri e densi che ricordano le zampe di un ragno. Queste scelte non sono mere riproduzioni vintage, ma una reinterpretazione moderna supportata da texture ad alta tenuta e pigmenti ultra-saturi.

Elementi chiave del look: eyeliner, cut crease e spider lashes

L’eyeliner marcato del 2027 supera il tradizionale cat eye: la colonna di colore si espande in blocchi spessi, sia sulla rima superiore sia sulla piega, e può essere di colore nero intenso o, per osare, di tonalità vivaci come cobalto, smeraldo o giallo acido. Il cut crease si realizza tracciando una linea grafica appena sopra la piega naturale, poi sfumando delicatamente i bordi per conferire tridimensionalità. Per completare, le spider lashes si ottengono con mascara volumizzante extra-black o con ciglia finte a ciuffetti, creando un aspetto pieno e definito che bilancia il peso del trucco occhi.

Palette cromatiche e finiture

Se negli anni ’60 il contrasto si limitava a nero e bianco, le passerelle del 2027 accolgono ombretti in pigmenti saturi (blu cobalto, verde smeraldo, viola intenso) sia in finish matte che in versioni metallizzate o perlati. L’uso di questi colori come sfondo per il disegno nero aggiunge movimento e modernità, senza tradire l’eredità retro.

Base viso: skin minimalism e lazy beauty

Per non sovraccaricare il volto, la tendenza 2027 abbraccia il skin minimalism. La base deve restare trasparente, luminosa e vellutata, valorizzando la texture naturale della pelle. Si preferiscono fondotinta a base d’acqua o sieri colorati, applicati solo dove necessario, e fissati con una cipria leggera. Questo approccio, definito anche lazy beauty, permette all’occhio di diventare il vero punto focale, mantenendo l’aspetto complessivo fresco e non teatrale.

Labbra sfumate: il contorno perfetto per un look audace

Le labbra, per non rubare l’attenzione alla zona occhi, vengono trattate con la tecnica delle labbra sfumate o “blurry lips”. Un rossetto nude, pesca o rosa antico viene applicato al centro e poi sfumato delicatamente verso l’esterno con i polpastrelli o un pennello soffice, creando un effetto “appena baciata”. L’assenza di una matita contorno netta mantiene l’armonia visiva, lasciando al eyeliner e al cut crease il ruolo di protagonisti.

Guida pratica: come ricreare il make up occhi grafico

1. Preparazione della palpebra: applicare un primer specifico per occhi, seguito da una leggera spolverata di cipria trasparente per creare una superficie opaca.

2. Cut crease: individuare la piega naturale, tracciare una linea sottile con un eyeliner gel o una matita a lunga tenuta sopra la piega, quindi sfumare leggermente i bordi.

3. Eyeliner marcato: disegnare una linea densa lungo la rima superiore, iniziando sottile all’incrocio interno e intensificando verso l’esterno; aggiungere un blocco di colore sulla piega per l’effetto “floating”.

4. Illuminazione interna: applicare una matita bianca o color carne nella waterline inferiore per allargare l’occhio.

5. Spider lashes: stendere più strati di mascara volumizzante o applicare ciglia finte a gruppi, raggruppando leggermente le ciglia con la pinzetta per ottenere il ciuffetto.

6. Base viso e labbra: stendere una crema colorata leggera, fissare con cipria e completare con le labbra sfumate usando un rossetto cremoso e sfumandolo verso i bordi.

Seguendo questi passaggi, è possibile ricreare il look iconico delle passerelle del 2027, mantenendo al contempo una resa quotidiana che combina creatività e naturalezza.