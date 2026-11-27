Medicube, Rejuran, Belif e Anua tra i marchi coreani scontati per il Black Friday 2026, con le impressioni di chi li ha provati.

Il Black Friday 2026 porta in offerta una selezione di prodotti per la cura della pelle e il make up di marchi coreani. La redazione di Allure ne ha raccolti trenta, tra maschere, sieri, detergenti e fondotinta, provenienti da brand come Medicube, Anua, TirTir e CosRx.

Maschere e sieri con collagene e PDRN

Tra i prodotti segnalati c’è la Medicube Collagen Wrapping Mask, passata da 19 a 13 dollari. Christa Joanna Lee la descrive come una maschera che richiede un po’ di pratica: va applicata in uno strato generoso prima di dormire e, dopo sette o otto ore, si rimuove al mattino.

Il Rejuran Turnover Ampoule, da 52 a 36 dollari, unisce PDRN, ricavato dal salmone, a acido ialuronico, aloe vera e pantenolo. Sarah Han racconta: “The more I use this serum, the more lifted my skin looks”. Il PDRN è l’ingrediente che la redazione indica come protagonista dell’anno, anche se gli studi sulle formule topiche sono ancora limitati.

La Belif Aqua Bomb Eye Gel scende da 32 a 22 dollari. Stacia Datskovska consiglia di tenerla in frigorifero per un giorno prima dell’uso, perché la punta in ceramica fredda fa la differenza.

Creme corpo e solari

L’Aestura Atobarrier365 Body Lotion è il primo prodotto corpo del marchio coreano. Lee la trova più leggera del viso: “It helps smooth out the KP bumps on the backs of my arms and gives my desert-dry legs some much-needed moisture”.

La Round Lab Birch Juice Moisturizing UV Lock SPF 50 è una protezione solare leggera che, secondo Lee, è già alla quarta bottiglia del suo uso personale.

Make up e detergenti

Il TirTir Mask Fit Red Cushion Foundation è scontato da 25 a 15 dollari. Il Dr. Althea Pure Grinding Cleansing Balm, invece, ha un dispenser integrato che produce strisce di balsamo sottili come la pasta.

Il Manyo Pure Cleansing Oil, con 14 ingredienti di origine vegetale, si scioglie a contatto con l’acqua e si risciacqua senza lasciare pellicola grassa.

Per chi cerca un’offerta più ampia, la redazione rimanda ad altre sezioni dedicate al Black Friday, con beauty generico, prodotti SkinCeuticals e cosmetici per la pelle matura.