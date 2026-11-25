Squame sotto i collant, stinchi che tirano dopo la doccia e polpacci ruvidi: ecco come riconoscere la pelle secca sulle gambe e quali abitudini aiutano a gestirla.

D’inverno la pelle delle gambe è spesso la prima a farsi sentire, con squame che compaiono sotto i collant, stinchi che tirano dopo la doccia e polpacci ruvidi al tatto. È un disturbo comune, che di solito si gestisce con poche abitudini quotidiane.

Perché le gambe si seccano più di altre zone

La pelle secca può comparire in qualsiasi parte del corpo, ma le gambe ne soffrono in modo particolare perché hanno meno ghiandole sebacee rispetto ad altre aree. Quando la pelle non trattiene abbastanza idratazione, la barriera cutanea si indebolisce e la superficie appare tesa, ruvida o squamosa, e può prudere.

Tra le cause più frequenti ci sono il clima freddo, i venti forti e il riscaldamento domestico secco. Anche le docce lunghe e molto calde, i saponi troppo aggressivi, la depilazione e l’invecchiamento contribuiscono a sottrarre idratazione alla pelle.

Segnali da riconoscere

La secchezza può presentarsi con gradi diversi. La texture ruvida, con squame visibili su stinchi, ginocchia e polpacci, è spesso il primo segnale. Il prurito può essere lieve oppure persistente, e tende a peggiorare dopo il bagno o durante la notte.

Se la pelle secca non viene trattata, possono comparire piccole ragadi, dolorose e in alcuni casi sanguinanti. Grattare le zone che prudono aumenta l’irritazione e danneggia ulteriormente la barriera cutanea.

Una routine semplice dopo la doccia

Lavarsi con acqua tiepida, scegliere un detergente delicato, evitare di strofinare energicamente e tamponare la pelle con un asciugamano morbido sono i primi passi. Subito dopo, quando la pelle è ancora leggermente umida, conviene applicare una lozione corpo o un siero, che aiuta a trattenere l’idratazione.

Per la scelta del prodotto contano la consistenza e gli ingredienti. Le formule più leggere sono indicate per la cura quotidiana, mentre quelle più ricche offrono più comfort quando la pelle è molto secca o ruvida. La glicerina richiama acqua nella pelle, le ceramidi aiutano a rafforzare la barriera, l’urea idrata ed esfolia delicatamente, e la Cica ha una funzione lenitiva per la pelle che si sente irritata. Tra gli esempi di prodotti citati nel materiale ci sono quelli della gamma NIVEA Repair & Care.

Quando rivolgersi a un professionista

La secchezza delle gambe è di solito temporanea e innocua. Se però è persistente, severa o non migliora con una skincare regolare, conviene parlarne con il farmacista o con il medico di base. Anche condizioni come xerosi, eczema o psoriasi possono causare chiazze secche e squame, e meritano una valutazione.

Una pratica utile da aggiungere alla routine è rimuovere le cellule morte in superficie una o due volte alla settimana, con movimenti delicati. Lo sfregamento eccessivo, infatti, peggiora la secchezza.