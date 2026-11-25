Andare dall'estetista per le unghie sembra semplice, finché non bisogna scegliere tra soft gel, hard gel, builder o acrilico.

Fare le unghie sembra un gesto semplice, finché al salone non bisogna decidere tra gel morbido o rigido, ricostruzione o semplice rinforzo, builder o smalto tradizionale. Poi c’è la scelta del colore, tra 397 tonalità. Le opzioni sono aumentate molto negli ultimi anni, e capire quale sia la più adatta alle proprie unghie e al proprio stile di vita non è immediato.

Le unghie finte hanno una storia lunga. Negli anni ’80 e ’90 dominavano le unghie acriliche, diffuse negli Stati Uniti soprattutto da chi amava i disegni vistosi e le lunghezze importanti. Tra le atlete che le portavano c’era Florence Griffith Joyner, che le indossava alle Olimpiadi di Seoul, e tra le artiste Lil Kim e Missy Elliot.

Il soft gel, la scelta più diffusa

Il soft gel è oggi l’estensione più richiesta. Il marchio CND non ha inventato il gel, ma ha portato sul mercato di massa una tecnologia già esistente, semplificando i sistemi che negli anni ’80 erano complicati e costosi da usare. Lo Shellac di CND, lanciato nel 2010, è rimasto senza scheggiature fino a tre settimane, un vantaggio per chi non vuole tornare dall’estetista ogni pochi giorni.

Il gel si indurisce sotto una lampada UV o LED, grazie a una reazione chimica di polimerizzazione. Il risultato è una superficie lucida e resistente alle scheggiature. L’applicazione prevede la preparazione dell’unghia naturale, poi base, colore (spesso in due strati) e top coat, con una polimerizzazione dopo ogni strato. La rimozione richiede di limare lo strato lucido e di coprire le unghie con impacchi di acetone.

Il gel dura circa 10 giorni, quindi è indicato per una vacanza o un matrimonio. Se rimosso male, però, può provocare rotture e sfaldature, soprattutto quando viene staccato a casa o con una fresa usata senza necessità.

Hard gel e builder: per unghie deboli o da allungare

L’hard gel è più denso e rigido del soft gel, quindi resiste di più e permette di costruire estensioni lunghe. Non si rimuove con l’acetone, ma con una lima elettrica, e per questo conviene affidarsi a un professionista.

Il builder gel, chiamato anche BIAB, sta a metà tra i due. È più flessibile dell’hard gel e serve soprattutto a rinforzare l’unghia naturale o ad allungarla di poco. Può essere rimosso con il metodo dell’infill, cioè rifacendo la parte cresciuta, per un massimo di quattro volte prima della rimozione completa.

Le unghie acriliche, le più resistenti

Le acriliche si ottengono mescolando un liquido monomero con una polvere polimerica, fino a creare una pasta che si modella sull’unghia. A differenza dei gel, induriscono all’aria e non hanno bisogno della lampada. Hanno un odore forte e richiedono anni di pratica per essere applicate bene.

La rimozione è la parte più lunga: serve un ammollo in acetone di almeno 15-20 minuti. Nei saloni, piccoli aspiratori raccolgono le particelle di polvere durante la limatura, riducendo il rischio di inalazione.

Le acriliche possono provocare allergie, come i gel. Il rischio aumenta quando l’applicazione è fatta male o senza igiene, per esempio riutilizzando strumenti monouso. Prima di prenotare, conviene chiedere al salone quale metodo usa per la rimozione e come gestisce la pulizia degli strumenti.