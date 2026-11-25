Meno filtri pubblicitari, più sperimentazione: le community beauty raccontano un cambio di rotta nel modo di truccarsi.

Internet ha offerto a chi compra cosmetici la possibilità di leggere recensioni non filtrate dalla pubblicità. Nel mondo della bellezza questo fenomeno è diventato una community ampia, fatta di tutorial, recensioni e nuovi personaggi seguiti sui social.

Con il tempo i creator che hanno trasformato questa passione in un lavoro, oggi spesso chiamati content creator, hanno dovuto fare i conti con le sponsorizzazioni dei brand, necessarie per ottenere un compenso. Molti utenti hanno iniziato a dubitare della libertà delle opinioni ascoltate, e alcuni creator hanno evitato di esprimere critiche negative su prodotti e texture.

Il ritorno dei forum e il peso di Reddit

Le opinioni dei consumatori si sono spostate in parte verso i forum, luoghi dove si può parlare di un prodotto senza mostrare il volto o il nome. Gran parte di queste conversazioni confluisce oggi su Reddit, piattaforma in cui si trova quasi ogni argomento.

Reddit ha condiviso i propri dati anche per interesse commerciale, perché il settore della bellezza è in forte crescita. Le aziende possono capire quali prodotti interessano davvero ai consumatori e seguire l’evoluzione dei trend. Le conversazioni su Reddit, secondo il report, risultano più genuine di quelle sui social, dove le tendenze virali spesso nascono da campagne di marketing dei brand.

Il report precisa che quanto accade su Reddit non rappresenta l’intera beauty community globale. Resta però una sottocultura che anticipa le tendenze più ampie.

Più sperimentazione e meno trucco uniforme

Secondo i dati di The People’s Beauty Index, cresce l’insofferenza verso un modello estetico unico. Chi si trucca vuole esprimere se stesso in modo personale, originale e creativo.

Nella community r/MakeupAddiction le visualizzazioni dei post sulle palette di ombretti sono aumentate del 56%, mentre quelle dei tutorial sono cresciute del 38%. Il ritorno di interesse per colori e tecniche anche complesse ricorda quanto accadeva una decina di anni fa.

Tra le pratiche più discusse compare il pre-shower makeup, cioè truccarsi con look molto colorati e insoliti prima della doccia, senza doverli mostrare in pubblico o mantenerli tutto il giorno. Le discussioni su questo approccio sono aumentate di circa il 400% nell’ultimo anno nelle principali community dedicate al make-up.

Il calo del nude look e la fine del trucco correttivo

Il dato più significativo riguarda il no make-up-make-up: le visualizzazioni delle conversazioni su questo tema sono diminuite dell’81% su base annua. Il nude look ispirato a Hailey Bieber, con pelle nuda, impeccabile e luminosa, sembra aver perso il suo fascino.

Anche il trend Clean Girl, nato intorno al 2019-2020 con l’attenzione alla skincare più che ai colori, ha perso parte del suo appeal. Per anni ha guidato lanci di blush traslucidi e oli per le labbra, ma oggi potrebbe non interessare più i consumatori più esigenti.

Le parole legate a correggere e nascondere, come fix, hide, cover, correct e conceal, sono diminuite del 32%. Quelle legate a valorizzare i tratti, come enhance ed highlight, sono aumentate del 220%. Secondo Reddit, quasi sette utenti su dieci si sentono più sicuri nell’acquistare un prodotto dopo aver letto le esperienze di altre persone sulla piattaforma.

Per chi segue le tendenze di make-up, il prossimo passo è osservare se questi segnali si confermeranno nei mesi successivi. Resta anche da capire se il report sarà accessibile gratuitamente il prossimo anno.