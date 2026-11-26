Dalla skincare del mattino al make-up prima di uscire, i video Get Ready With Me funzionano come una serie tv: personaggi, ritorni e un finale da attendere.

Dalla skincare del mattino al make-up prima di uscire, i video Get Ready With Me sono diventati un appuntamento fisso nei feed di TikTok e Instagram. Chi li guarda lo fa a colazione, prima di dormire o come sottofondo della propria cura del viso. Il copione è semplice: una creator si presenta con il viso struccato davanti alla videocamera e procede con detergente, siero, crema idratante, fondotinta, blush e mascara fino al look finale.

A guardarli con attenzione, questi contenuti somigliano più a una serie tv che a un tradizionale tutorial di bellezza. Ci sono personaggi che si imparano a conoscere, appuntamenti che tornano con regolarità e storie personali che si intrecciano ai gesti quotidiani. Resta soprattutto la curiosità di sapere come andrà a finire la preparazione.

Il piacere di entrare nella quotidianità altrui

Il successo dei Get Ready With Me dipende in parte dal loro tono intimo e spontaneo. Un tutorial tradizionale punta a insegnare una tecnica o a mostrare un risultato. Questi video portano lo spettatore in un momento privato della giornata di qualcun altro, tra il bagno, la camera da letto, la postazione trucco e il beauty case.

La creator parla direttamente alla videocamera, racconta un episodio, condivide un pensiero o commenta qualcosa accaduto di recente, mentre continua a prepararsi. Spesso il discorso si allontana dal make-up e una semplice applicazione di mascara diventa una conversazione. Chi guarda finisce così per conoscere, video dopo video, abitudini, gusti e piccoli dettagli di una persona.

È qui che il paragone con la serialità prende forma. Ogni video è un nuovo episodio, e lo spettatore torna perché vuole sapere cosa succederà nel successivo.

Routine come episodi: ritorni, ripetizioni e finale

Guardare qualcuno che si prende cura di sé può essere rilassante. I gesti ripetuti della skincare, il rumore del tappo di un prodotto che si apre, la texture di una crema stesa sul viso e il passaggio dalla pelle al naturale al make-up completo hanno un ritmo riconoscibile. Il settore parla di comfort watching, cioè di contenuti scelti per la sensazione di familiarità che offrono, più che per imparare qualcosa di nuovo.

La routine segue un ordine che si ripete e ha una conclusione precisa: il momento in cui la creator mostra il look completo. In un flusso social veloce, fatto di stimoli sempre diversi, seguire una preparazione dall’inizio alla fine diventa una piccola pausa.

Anche il ritorno delle stesse persone contribuisce al meccanismo. Guardando più video della stessa creator si riconoscono preferenze e abitudini, e ogni racconto personale aggiunge elementi a quelli già noti. La struttura della preparazione resta la stessa, ma la conversazione cambia.

C’è poi l’interesse per la trasformazione. I video mostrano i passaggi intermedi: la base che prende forma, il colore sfumato, gli ultimi dettagli che completano il viso. Lo spettatore segue quindi il percorso e non solo il risultato.

Da Alix Earle a Beatrice Gherardini: stili diversi dello stesso formato

Alix Earle è una delle creator che hanno contribuito a rendere il formato un fenomeno. La creator americana si trucca mentre racconta episodi della sua vita ed esperienze personali. Il make-up resta sullo sfondo mentre procede il racconto, e il pubblico arriva per la preparazione ma resta soprattutto per le parole. Quando Earle presenta una routine dedicata ai prodotti, l’attenzione torna sui nomi, sui passaggi e sull’uso. Cambia il posto che il gesto occupa nel video: a volte è l’argomento principale, altre volte accompagna il discorso.

Meredith Duxbury si distingue per un approccio al make-up fuori dagli schemi. Nel 2021 ha attirato l’attenzione internazionale con un video in cui applicava sul viso una quantità sorprendente di fondotinta, usando le mani. I suoi contenuti giocano con trasformazione, sperimentazione ed effetto sorpresa, e ogni passaggio contribuisce a costruire il risultato finale.

Rebecca Maurino alterna su TikTok e Instagram GRWM, tutorial di make-up, contenuti moda e momenti della sua quotidianità. Nei suoi video consigli beauty e frammenti di vita convivono nello stesso contenuto.

Beatrice Gherardini, beauty creator e make-up artist italiana, condivide tutorial, consigli e dimostrazioni pratiche per realizzare diversi look e usare i prodotti. Nei suoi contenuti la parte educativa si combina con il tono spontaneo tipico dei social.

ClioMakeUp ha costruito questo linguaggio prima dell’esplosione di TikTok, con video su YouTube dedicati alle routine del mattino e alla preparazione della pelle. Il suo modo di raccontare la bellezza ha reso familiare l’idea di condividere i gesti quotidiani con il pubblico.

Chi usa questi video come guida può chiedersi se il contenuto punti sul prodotto o sul racconto. Nel primo caso restano al centro nomi, passaggi e tecnica. Nel secondo a guidare la preparazione sono le parole della creator.