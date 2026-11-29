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Ilaria Ventrella scrive di beauty per donnemagazine.it: capelli, colore e tagli, skincare, make up e unghie. Racconta tendenze e prodotti partendo da fonti verificabili, come le liste degli ingredienti, gli studi di dermatologia e gli annunci dei marchi, e spiega come funziona un trattamento e per quale tipo di pelle o di capello è pensato, senza promesse di risultato e senza giudizi sui corpi.