Allure ha pubblicato una selezione di prodotti premiati nei suoi Best of Beauty Awards che sono in offerta per il Black Friday. La redazione aggiornerà l’elenco durante la Cyber Week, con sconti fino al 40% su prodotti per capelli, corpo e pelle.
Cura del viso e del corpo in offerta
Tra i prodotti scontati c’è la Illiyoon Ceramide Ato Lotion, passata da 25 dollari a 18. Shanna Shipin, direttrice commerciale senior della rivista, la usa per le sue due figlie con tendenza all’eczema, e la descrive come leggera e adatta a tutto l’anno. Il Cleansing Balm di Farmacy costa ora 27 dollari invece di 39, mentre il tonico Laneige Cream Skin scende da 36 a 25 dollari.
Il tonico Laneige è una lozione idratante che usa estratto di tè a foglia bianca per lenire la pelle irritata. Sarah Felbin, ex editor commerciale senior, lo usa da anni e ne apprezza la consistenza: “The toner has a really nice texture, which is a little thicker than average”.
Per il contorno occhi Sunday Riley Auto Correct, la caffeina è combinata con fosfolipidi che imitano quelli della barriera cutanea. Kathryne Hall, direttrice visuals, lo considera “It’s light enough for daily use, absorbs quickly, and doesn’t have a strong scent”.
Il Body Wash Salt & Stone alla bergamotto e hinoki passa da 36 a 28 dollari. Il Matcha Toning Peeling Gel di Centellian24 costa 19 dollari invece di 28.
Prodotti per i capelli scontati
Nella sezione capelli, il Leave-In Foam di Pattern Repair360 scende da 28 a 19 dollari. È una mousse con proteine e amminoacidi che, secondo il produttore, funziona anche come protezione termica fino a 450 gradi. Anche il Curl Defining Styling Soufflé di Curlsmith è presente nell’elenco delle offerte, insieme al dentifricio Colgate Optic White Pro Series.
La pagina Allure contiene altri prodotti in offerta, tra cui la maschera Gisou per le labbra e il Therabody TheraFace Depuffing Wand. Le offerte restano valide durante la Cyber Week, e la redazione promette di aggiornare la lista man mano che arrivano nuovi sconti.