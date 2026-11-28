Dyson Airwrap, Supersonic Nural e Airstrait scontati per il Black Friday 2026, con prezzi minimi su Amazon e Nordstrom.

Il Black Friday 2026 porta sconti su alcuni degli strumenti per capelli Dyson più apprezzati dalla redazione di Allure. Secondo la testata, il marchio è da tempo la scelta preferita per asciugare e modellare i capelli, nonostante la concorrenza continui a proporre novità. Le offerte, che arrivano fino al 30%, si trovano su Amazon, Nordstrom, Sephora, Ulta Beauty e sul sito ufficiale Dyson.

Tra i prodotti in promozione ci sono l’Airwrap I.D., lo Supersonic Nural e l’Airstrait, premiati nei Best of Beauty Awards. Chi cerca un modello per i capelli ricci o un asciugacapelli per il viaggio trova diverse opzioni nella selezione.

Airwrap Co-anda 2x e Airwrap I.D.: i due multi-styler scontati

L’Airwrap Co-anda 2x Multi-Styler and Dryer, nella versione per capelli ricci e mossi, passa da $700 a $595 su Amazon e sul sito Dyson. Il modello ha il motore più potente mai realizzato da Dyson, con 40.000 giri al minuto in più rispetto all’Airwrap standard, e pesa meno di un chilo.

Shanna Shipin, direttrice senior del commercio di Allure, lo definisce “the best Dyson tool [she has] ever tried—period.”

Shipin ha capelli ricci di tipo 3A e racconta: “I have type 3A curly hair that I sometimes wear natural and sometimes blow-dry; this version of the Airwrap gets whatever look I want to achieve done in 15 minutes or less (yes!),” aggiunge poi: “There’s zero frizz, all volume, and just the most Farrah Fawcett-like hair of your life—no tugging, singing, or sore arms necessary.”

L’Airwrap I.D. Multi-Styler and Dryer, versione per capelli lisci e mossi, scende da $650 a $499 su Amazon e Nordstrom, e a $500 sul sito Dyson. È il modello che la redazione ha indicato come miglior acquisto di fascia alta nei Best of Beauty Awards 2025. Ha cinque accessori, tra cui una spazzola volumizzante e un concentratore per lisciare, e permette di ottenere onde morbide.

Katie Gunderman, social media manager della redazione, scrive: “The Dyson Airwrap makes blowing out my fine hair and curtain bangs so easy,” e spiega di usarlo sia sui capelli umidi che su quelli asciutti.

Supersonic Nural e Airstrait ai prezzi più bassi

Lo Supersonic Nural Hair Dryer, che costa normalmente $450, è tra i premiati come Readers’ Choice e Best of Beauty Breakthrough. Secondo la hairstylist Annagjid “Kee” Taylor, di Los Angeles, lo strumento “intelligently adjusts heat based on distance from the scalp, which helps prevent overheating and dryness”. Elizabeth Gulino, senior staff writer di Allure, dice che il modello è più silenzioso degli altri e riduce molto i tempi di asciugatura.

L’Airstrait, il piastra senza calore elevato, costa normalmente $500 e nelle offerte cala fino a $399 su Amazon e Nordstrom. Lavora su capelli appena lavati e asciugati con un tovagliolo, perché usa un flusso d’aria al posto delle piastre roventi.

Per chi viaggia, il Supersonic Travel Hair Dryer è 32% più piccolo e 25% più leggero dell’originale, con voltaggio universale. Sophia Panych, content director di Allure, lo ha usato in valigia. Il suo prezzo scontato non compare tra i dati verificati.

Le offerte restano valide finché durano, quindi chi vuole un Dyson a prezzo ridotto dovrebbe confrontare i prezzi tra i quattro rivenditori e il sito del marchio prima di acquistare.