Dalla crema corpo da 130 dollari alla collezione festiva Guerlain: le idee beauty di lusso da mettere sotto l'albero.

Per le feste, la cosmetica di fascia alta è tra i regali più richiesti. Per chi ha già le basi coperte, le proposte selezionate puntano su skincare tecnologica, profumi e prodotti in edizione limitata, con qualche idea sotto i 100 dollari che resta comunque ricercata.

Skincare e tinte dai prezzi più alti

Tra le proposte più costose c’è il Tronque Firming Butter, da 130 dollari, una burro corpo ricco a base di burro di karité, cacao e mango, che aiuta la pelle ad apparire più soda. È pensato per chi vuole rendere più piacevole la routine dopo la doccia.

Il RéVive Renewal Rescue Elixir Oil costa 310 dollari ed è un olio dalla consistenza gel-like che unisce peptidi e oli botanici nutrienti. Secondo la descrizione del prodotto, idrata in profondità e rafforza la barriera cutanea, per una pelle più morbida e luminosa al risveglio.

Il Carte Blanche Beauty Multi-Hyphenate, da 68 dollari, è una tinta luminosa che offre una copertura leggera, un effetto glow e una protezione minerale SPF 35. Contiene anche ingredienti da skincare come la vitamina C e il bakuchiol, e serve a chi vuole fare tutto in un solo passaggio al mattino.

La collezione Guerlain per le feste

Guerlain ha presentato diverse proposte natalizie. Il profumo L’Heure Bleue Eau de Parfum è una fragranza ambrata floreale con note vellutate di iris e vaniglia. Il brand offre anche la possibilità di provarla in campione prima di acquistare il flacone intero.

La collezione make-up festiva è stata creata con il couturier svizzero Kévin Germanier e prende ispirazione dalle sue creazioni haute couture. Tra i pezzi c’è il rossetto Rouge G, disponibile in due tonalità festive: Rouge Couture, un rosso opaco intenso, e Rose Catwalk, un nude satinato. Le Météorites, perle compatte, sono state rinnovate con un astuccio ricoperto di strass e perle iridescenti malva e blu. Il Terracotta Bouquet è una polvere bronzante con cui dare calore e definizione al viso.

Per la cura della pelle, la linea Abeille Royale include il Youth Watery Oil Serum, un siero leggero costituito da tre miele di api nere, con micro-perle che si sciolgono nella pelle. Accanto c’è lo Youth Repair Eye Care, un trattamento in gel per il contorno occhi. Il Night-Taping Treatment Cream, con miele di api nere e la tecnologia Face-Taping, è un trattamento notturno che agisce per tonificare e sollevare. Il Midnight Secret è pensato per rivitalizzare la pelle stanca.

Tra le proposte per le labbra c’è il KissKiss Bee Glow Oil, che per Natale arriva nella tonalità Spotlight, un fucsia vivace con riflessi shimmer. Infine, il Vanille Planifolia Extrait 21 fa parte della collezione Les Extraits Signature, con una concentrazione di profumo del 30%.

Make-up, tecnologia e accessori

Louis Vuitton propone un set di pennelli per labbra e occhi in edizione speciale, mentre Dior ha una palette Couture Holiday. Per chi cerca dispositivi per la skincare, le fonti citano la Currentbody Red Light Therapy Mask e il Beauty Smart Mirror. Completedworks propone accessori per i capelli, e per chi ama la manicure c’è un kit esclusivo per le unghie.

I prezzi dei prodotti Guerlain e di quelli di Louis Vuitton, Dior, Currentbody e Completedworks non sono indicati nel materiale. Per i prodotti in dollari conviene verificare il cambio al momento dell’acquisto, e controllare la disponibilità delle edizioni limitate prima di scegliere il regalo.