Morbidezza, colori pieni e texture vellutate guidano le tendenze make-up dell'inverno, tra base, occhi e labbra.

Tra le Tendenze make-up dell’Autunno Inverno 2026 2027 convivono stili diversi. Accanto ai finish luminosi, ai riflessi metallici e ai glitter che richiamano i paesaggi invernali, c’è chi punta tutto sulla texture. Il make-up effetto velluto è una versione moderna del finish matte, lontana dall’opacità rigida e polverosa delle stagioni passate.

La pelle appare uniforme e levigata, quasi sfumata da un filtro, senza perdere del tutto la sua naturale luminosità. Il finish si colloca a metà tra l’opaco e il luminoso: non ha la brillantezza dei make-up glow né l’effetto completamente asciutto del matte tradizionale.

Come preparare la base effetto velluto

Il primo passaggio è idratare la pelle, così il fondotinta aderisce meglio e si distribuisce in modo uniforme. Il prodotto indicato è un fondotinta leggero, con risultato soft matte o satinato, da applicare in quantità contenute e sfumare dal centro del viso verso l’esterno.

Il correttore va usato solo dove serve. La cipria va concentrata sulla zona T, per controllare la lucidità senza rovinare la morbidezza. Una polvere dal finish leggero, stesa con un pennello ampio e movimenti delicati, fa il lavoro migliore. Per evitare che il viso risulti piatto, si può aggiungere un tocco di blush sulle guance in tonalità rosa antico, pesca freddo o malva.

Occhi e labbra

Sulle palpebre si possono usare ombretti opachi nelle sfumature tortora, marrone freddo, malva o grigio, sfumati con attenzione per evitare contorni troppo netti. Chi vuole osare può applicare un velo di azzurro ghiaccio sulla palpebra mobile, oppure concentrarlo nell’angolo interno dell’occhio con una matita scura sfumata sulle ciglia.

Anche le labbra seguono la stessa linea, con rossetti dal finish vellutato nei toni nude rosati, ciliegia o rosa antico. Una matita dello stesso colore del rossetto aiuta a definire il contorno. Per un effetto meno strutturato, il rossetto si può stendere con le dita, picchiettandolo al centro delle labbra e sfumandolo verso i bordi.

Il trucco occhi effetto suede per le feste

Il trucco occhi effetto suede si ispira alla texture morbida e leggermente opaca del camoscio. Punta su colori pieni, sfumature avvolgenti e una luminosità lontana dai riflessi metallici e dai glitter più vistosi. L’ombretto non deve apparire polveroso né troppo brillante, ma fondersi con la pelle e dare un effetto quasi tridimensionale.

Le tonalità indicate sono marrone cioccolato, nocciola, taupe, caramello e borgogna, insieme ai toni del grigio caldo e del tortora. Secondo le indicazioni delle riviste di beauty, questo finish è tra le tendenze in vista del periodo delle feste.

Per chi cerca un prodotto multiuso, Cupid’s Arrow di Nabla è una via di mezzo tra una matita occhi e un ombretto stick. La mina è cremosa, il colore intenso già alla prima passata, e si ha il tempo di lavorarlo prima che si fissi. Nei giorni del Black Friday il prodotto era scontato del 34% su Amazon.