All’evento Swarovski, la supermodella italiana Bianca Balti ha incantato tutti con un top di cristalli azzurri. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sul look di Bianca.

Bianca Balti: il look per l’evento Swarovski

La supermodella italiana Bianca Balti ha preso parte all’evento Swarovski, ovvero l’inaugurazione della mostra “Master of Lights – From Vienna to Milan”. Bianca ha incantato tutti con un look davvero unico che non poteva certo passare inosservato. La supermodella ha indossato un top formato solamente da cristalli Swarovski di colore azzurro super scintillante, abbinato a una gonna in denim caratterizzata da uno spacco sul davanti e anch’essa colma di strass. Anche i gioielli indossati da Bianca Balti erano ovviamente firmati Swarovski, tutti nelle tonalità dell’azzurro. Per quanto riguarda il make up, da sottolineare l’ombretto usato dalla supermodella, sempre sui toni dell’azzurro, che risaltavano ancora di più i suoi occhi, azzurri, ed erano in tinta con l’outfit scelto. Infine Bianca Balti, come acconciatura, ha scelto di portare i capelli tirati indietro con una mezza coda. Insomma, la supermodella italiana ha davvero incantato tutti con la sua bellezza e con il suo look.

Evento Swarosvki: i look delle altre star

Come abbiamo appena visto, Bianca Balti è stata una delle protagoniste dell’inaugurazione della mostra Swarovski “Master in Lights – From Vienna to Milan“, indossando un top realizzato con dei cristalli Swarovski azzurri. La supermodella italiana non è stata però l’unica caleb presente a questo evento. Vediamo adesso insieme quali sono stati i look più belli delle star presenti:

Gwyneth Paltrow: l’attrice e imprenditrice statunitense ha scelto per l’occasione un abito firmato Swarovski, per l’esattezza un long dress pieno di strass color oro, abbinato a una collana caratterizzata da un grande conglomerato di cristalli al centro. Insomma, anche Gwyneth non è certo passata inosservata! L’attrice ha scelto di tenere i capelli sciolti leggermente ondulati.

l’attrice e imprenditrice statunitense ha scelto per l’occasione un abito firmato Swarovski, per l’esattezza un long dress pieno di strass color oro, abbinato a una collana caratterizzata da un grande conglomerato di cristalli al centro. Insomma, anche Gwyneth non è certo passata inosservata! L’attrice ha scelto di tenere i capelli sciolti leggermente ondulati. Jessica Alba: l’attrice statunitense ha sfoggiato un look super elegante, ovvero un abito a giacca oversize di colore nero. Non potevano certo mancare i gioielli Swarovski, Jessica ha indossato due collane, degli orecchini e dei braccialetti.

l’attrice statunitense ha sfoggiato un look super elegante, ovvero un abito a giacca oversize di colore nero. Non potevano certo mancare i gioielli Swarovski, Jessica ha indossato due collane, degli orecchini e dei braccialetti. Letizia Casta: la modella e attrice francese ha scelto di seguire la tendenza del vedo non vedo, indossato un abito trasparente in grado di mettere in risalto le sue forme. Anche per lei capelli tirati indietro e raccolti in una mezza coda. Collana e orecchini a completare il look.

la modella e attrice francese ha scelto di seguire la tendenza del vedo non vedo, indossato un abito trasparente in grado di mettere in risalto le sue forme. Anche per lei capelli tirati indietro e raccolti in una mezza coda. Collana e orecchini a completare il look. Tina Kunakey: l’ex moglie dell’attore Vincent Cassel ha scelto un long dress di colore nero con spacco laterale, il tutto abbinato a bracciale chunky e orecchini firmati Swarovski. Niente capelli ricci, questa volta la modella ha scelto di portare la chioma liscia.

l’ex moglie dell’attore Vincent Cassel ha scelto un long dress di colore nero con spacco laterale, il tutto abbinato a bracciale chunky e orecchini firmati Swarovski. Niente capelli ricci, questa volta la modella ha scelto di portare la chioma liscia. Laura Harrier: l’attrice e modella statunitense ha incantato tutti con un abito Swarovski formato da strati di cristalli super scintillanti.

Insomma, all’evento Swarovski le star presenti hanno davvero incantato tutti con outfit e gioielli!

