Queen B è tornata. Dopo ben 6 anni dal suo ultimo fortunato progetto discografico, quel Lemonade dedicato al marito fedifrago Jay-Z, l’artista statunitense ritorna oggi, 21 giugno, con un nuovo pezzo intitolato Break my soul. La canzone è di fatto il primo singolo estratto dal settimo album di Beyoncé, Reinaissance, in uscita il prossimo 29 luglio in tutti i negozi e nelle piattaforme di streaming come Spotify.

Dal 2016, anno di uscita di Lemonade, Beyoncé non è in realtà mai stata ferma: prima è arrivato il disco di coppia con Jay-Z, Everything is love, poi il doppiaggio di Nala nel live action de Il Re Leone (e relativa colonna sonora con The Gift), poi ancora la pubblicazione del singolo Black Parade e Be Alive. E oggi questa, che suona come una canzone primi anni ’90. Una vera sorpresa per chi era abituato all’R&B duro e puro di Beyoncé.

Audio Break my soul

Significato di Break my soul

La canzone di Beyoncé, che è un classico pezzo da ballare nei club, rappresenta per Beyoncé (come tutto il nuovo disco) un vero e proprio Rinascimento della musica, dopo un lungo periodo che a causa della pandemia ci ha visti lontani gli uni dagli altri.

Il pezzo è la promessa ad un uomo che sembra aver fatto penare l’artista: anche se lui ha rischiato di spezzarle l’anima e il cuore, Beyoncé è già pronta a rimettersi in piedi.

Testo Break my soul Beyoncé

Now, I just fell in love, and I just quit my job

I’m gonna find new drive, damn, they work me so damn hard

Work by nine, then off past five

And they work my nerves, that’s why I cannot sleep at night

Motivation

I’m lookin’ for a new foundation, yeah

And I’m on that new vibration

I’m buildin’ my own foundation, yeah

Hold up, oh, baby, baby

You won’t break my soul (Na, na)

You won’t break my soul (No-no, na, na)

You won’t brеak my soul (No-no, na, na)

You won’t break my soul (Na, na)

I’m tellin’ evеrybody (Na, na)

Everybody

Everybody

Everybody

Release ya anger, release ya mind

Release ya job, release the time

Release ya trade, release the stress

Release the love, forget the rest

I’ma let down my hair ‘cause I lost my mind

Bey is back and I’m sleepin’ real good at night

The queens in the front and the Doms in the back

Ain’t takin’ no flicks but the whole clique snapped

There’s a whole lot of people in the house

Tryin’ to smoke with the yak in your mouth

(Good at night) And we back outside

You said you outside, but you ain’t that outside

Worldwide hoodie with the mask outside

In case you forgot how we act outside

Got motivation (Motivation)

I done found me a new foundation, yeah (New foundation)

And I’m takin’ my new salvation (Oh, yeah, yeah, yeah, new salvation)

And I’ma build my own foundation, yeah (Oh, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah)

Oh, baby, baby

You won’t break my soul (You won’t)

You won’t break my soul (Break my soul)

You won’t break my soul (You won’t)

You won’t break my soul (Break my soul)

And I’m tellin’ everybody (Everybody)

Everybody (Everybody)

Everybody (Everybody)

Everybody, yeah

If you don’t seek it, you won’t see it

That, we all know (Can’t break my soul)

If you don’t think it, you won’t be it

That love ain’t yours (Can’t break my soul)

Tryin’ to fake it, never makes it

That, we all know (Can’t break my soul)

You can have the stress and not take less

I’ll justify love

We go round in circles, round in circles

Searchin’ for love (Round in circles)

We go up and down, lost and found

Searchin’ for love

Looking for something that lives inside me

Looking for something that lives inside me

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

I’m tellin’ everybody

Tellin’ everybody

Everybody

Everybody

You won’t break my soul

You won’t break my soul, no, no

You won’t break my soul

You won’t break my soul

And I’m tellin’ everybody (Oh yeah, yeah)

Everybody (Oh yeah, yeah)

Everybody

Everybody (Oh yeah, yeah)

I’m takin’ my new salvation

And I’ma build my own foundation, yeah

Got motivation (Motivation)

I done found me a new foundation, yeah (New foundation)

I’m takin’ my new salvation (New salvation)

And I’ma build my own foundation, yeah (Own foundation)

I’m ‘bout to explode, take off this load

Bend it, bust it open, won’t ya make it go

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Release ya wiggle

Release ya wiggle

Release ya anger, release ya mind

Release ya job, release the time

Release ya trade, release the stress

Release the love, forget the rest

Traduzione Break my soul

Adesso, mi sono appena innamorata e ho lasciato il mio lavoro

Troverò una nuova spinta, cavolo, mi hanno fatto lavorare così duramente

lavoravo alle 9 nove, poi tirao fino a dopo le 5

e hanno messo alla prova i miei nervi, ecco perché non riesco a dormire la notte

Motivazione

Sto cercando un nuovo fondamento, yeah

e sono sul pezzo, con una vibrazion nuova

Mi sto costruendo il mio stesso fondamento, yeah

Resisti, oh, baby, baby

Tu non mi spezzerai l’anima (Na, na)

Tu non mi spezzerai l’anima (No, na, na)

Tu non mi spezzerai l’anima (No, na, na)

Tu non mi spezzerai l’anima (Na, na)

Lo dirò a tutti (No, na)

Tutti

Tutti

Tutti

Rilascia la tua rabbia, rilascia la tua mente

Lascia il tuo lavoro, lascia il tempo

Lascia il tuo settore, rilascia lo stress

Rilascia l’amore, dimenticati del resto

Mi terrò i capelli sciolti perché ho perso la testa

Bey è tornata e sto dormendo bene di notte

Le regine stanno davanti e i dominanti dietro

Non parlo di colpi ma l’intera squadra è rimasta scioccata

Ci sono un botto di persone nella casa

Ho cercato di fumare con le chiacchiere nella tua bocca

(Bella di notte) e siamo tornati ad uscire

Tu hai detto fuori, ma tu non sei quel fuori

una felpa con il cappuccio mondiale, ma con la maschera all’esterno

nel caso in cui te lo fossi dimenticato come ci comportiamo fuori

Ho motivazione (motivazione)

Ho finito, ho trovato un nuovo fondamento yeah (Un nuovo fondamento)

e sto parlando della mia nuova salvezza (Oh, yeah yeah yeah la mia nuova salvezza=

E costruirò una nuova salvezza, yeah (Oh, yeah yeah yeah, oh, yeah, yeah)

Oh baby baby

Tu non mi spezzerai l’anima (No non lo farei)

Tu non mi spezzerai l’anima (Spezzerai l’anima)

Tu non mi spezzerai l’anima (No non lo farai)

Tu non mi spezzerai l’anima (Spezzerai l’anima)

Lo dirò a tutti (Tutti

Tutti (Tutti)

Tutti (Tutti)

Tutti, yeah

Se non lo cerchi, non lo vedrai

Che, lo sappiamo tutti (Non puoi spezzarmi l’anma)

Se non ci pensi, non lo sarai

Che l’amore non è tuo, (Non puoi spezzarmi l’anima)

Provi a fingere, non ce la fai mai

Che, lo sappiamo tutti, (Non puoi spezzarmi l’anima)

Puoi avere lo stress e non prendere meno

Io ti giustificherò, amore

Continuiamo a girarci intorno, intorno

Cercando l’amore (girandoci intorno)

Andiamo su e giù, siamo persi e ritrovati

Cercando l’amore

Cercando qualcosa che vive dentro di me

Cercando qualcosa che vive dentro di me

Tu non mi spezzerai l’anima

Tu non mi spezzerai l’anima

Tu non mi spezzerai l’anima

Tu non mi spezzerai l’anima

Lo dirò a tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tu non mi spezzerai l’anima

Tu non mi spezzerai l’anima, no, no

Tu non mi spezzerai l’anima

Tu non mi spezzerai l’anima

Lo dirò a tutti (Oh yeah, yeah)

Tutti (Oh, yeah yeah)

Tutti

Tutti (Oh, yeah yeah)

Sto prendendo la mia nuova salvezza

E costruirò il mio fondamento, yeah

Ho motivazione (Motivazione)

Ho finito di costruirmi il mio nuovo fondamento, yeah (Nuovo fondamento)

E io prenderò la mia nuova salvezza (Nuova salvezza)

E mi costruirò il mio fondamento, yeah (Il mio fondamento)

Sto per esplodere, questo carico sta per partire

Piegalo, aprilo, non ti farà andare

yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (ondeggia)

yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka

yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (ondeggia)

ondeggia

ondeggia

rilascia la tua rabbia, rilascia la tua mente

lascia il tuo lavoro, lascia il tempo

lascia i tuoi affari, rilascia lo stress

rilascia l’amore, dimenticati del resto