Benedetta e Cristina Parodi hanno una cugina molto conosciuta dal pubblico televisivo. Scopriamo insieme chi è la parente vip delle due sorelle, molto famosa. Il suo nome vi stupirà.

Benedetta e Cristina Parodi hanno una cugina super famosa: chi è la parente vip delle due sorelle?



Non tutti sanno che Benedetta e Cristina Parodi hanno un legame di parentela con una donna molto conosciuta in televisione. Le due sorelle, che hanno un legame speciale, sono imparentate con un altro volto noto, che sicuramente stupirà tutti. La cugina di Benedetta e Cristina Parodi è una showgirl molto famosa, un personaggio che da anni è spesso al centro del gossip e che ha avuto una carriera ricca di successi. Stiamo parlando di Alba Parietti. La donna ha rivelato in varie occasioni di essere una parente di Benedetta e Cristina Parodi, anche se in realtà le tre non sono mai state viste insieme e non abbiano molti amici in comune. Sembra che le cugine non si frequentano molto e probabilmente una delle cause di questo distacco è la lontananza. Nonostante questo, il legame tra le rispettive famiglie non sembra essere stato messo in discussione. Secondo alcune indiscrezioni, le tre donne avrebbero come parente in comune il nonno di Alba Parietti, che era delle Langhe, paese natale delle sorelle Parodi. Una parentela annunciata dalla showgirl in varie occasioni, di cui sicuramente il pubblico si sarà stupito, visto che apparentemente non sembrava esserci nessun legame.

Benedetta e Cristina Parodi: il legame speciale tra sorelle

Le sorelle Parodi sono riuscite a conquistare il pubblico italiano. Benedetta è entrata nel cuore degli spettatori grazie alle sue ricette facili e gustose e i suoi amatissimi programmi di cucina, mentre Cristina ha sempre avuto una grande professionalità come giornalista e conduttrice televisiva, e ha anche lanciato una linea di abbigliamento e accessori. Le due sorelle hanno anche lavorato insieme, dimostrando quanto sia forte il loro legame, che è sempre stato speciale. Le due donne sono molto unite e lontano dai riflettori condividono i momenti in famiglia, insieme ai figli e ai nipoti. Cristina Parodi ha esordito alla conduzione del Tg5, passando poi a condurre diversi programmi, come Domenica In, e Verissimo, e molti altri. Benedetta Parodi si è sempre occupata di cucina, con la sua trasmissione I menù di Benedetta e altri programmi sempre dedicarti a questo tema. Quest’ultima vive a Milano con il marito Fabio Caressa e i figli, mentre la sorella vive a Bergamo, dove si è trasferita dopo che il marito Giorgio Gori è diventato sindaco. Entrambe hanno tre figli ciascuna. Benedetta è mamma di Matilde, Eleonora e Diego, mentre Cristina è mamma di Benedetta, Alessandro e Angelica. Le sorelle Parodi sono sempre molto impegnate a livello professionale, ma sono anche molto unite e sempre pronte a stare in famiglia. Le due sorelle non frequentano la cugina famosa Alba Parietti, anche per via della lontananza, ma la showgirl è stata ospite delle due donne nelle loro trasmissioni e si è sempre notata una forte stima.