Ben is Back: trama, cast e curiosità

Questa sera, lunedì 27 giugno 2022, su Rai1, andrà in onda il film Ben is Back, in cui Peter Hedges ha diretto suo figlio Lucas e Julia Roberts. Il film racconta il complesso rapporto tra una madre e un figlio.

Ben is Back: la trama

Peter Hedges ha diretto il figlio Lucas e Julia Roberts nella pellicola Ben is Back, che racconta il difficile rapporto tra una madre e un figlio. Un 19enne torna inaspettatamente a casa per Natale dalla comunità di recupero dove sta curando la sua tossicodipendenza e la sua famiglia viene messa a dura prova. Ben sta cercando di risolvere il suo problema con la droga, ma quando riceve un permesso decide di recarsi dalla sua famiglia e recuperare i suoi affetti.

Secondo quanto riporta il ragazzo, i medici gli hanno consigliato di riallacciare i legami con i parenti, per accelerare il suo processo di recupero. Quando arriva a casa trova la madre Holly che lo accoglie con grande gioia e grande commozione, anche se è sempre molto scettica sui suoi reali progressi. I buoni propositi di Ben sono reali, ma con il tempo si fanno da parte e lasciano spazio ai fantasmi del suo passato, che spesso hanno messo in difficoltà la sua famiglia.

Dopo una riunione con il gruppo di supporto, il 19enne cede e ricomincia a drogarsi, alternando momenti di lucidità con altri di grande debolezza. L’aiuto della madre sarà fondamentale. La donna non ha mai perso la speranza di poterlo aiutare e per lui sarà una vera e propria guida per riuscire ad uscire dal tunnel e ritrovare se stesso. La donna, però, non è al corrente del fatto che lo spacciatore del figlio è pronto a ricattarlo. Ci sarà una lunga e difficile battaglia.

Ben is Back: il cast

Il cast del film Ben is Back è formato da:

Julia Roberts – Holly Burns;

– Holly Burns; Lucas Hedges – Ben Burns;

– Ben Burns; Courtney B. Vance – Mr. Beeby;

– Mr. Beeby; Kathryn Newton – Ivy Burns;

– Ivy Burns; David Zaldivar – Spencer “Spider” Webbs;

– Spencer “Spider” Webbs; Michael Esper – Clayton;

– Clayton; Rachel Bay Jones – Beth Conyers;

– Beth Conyers; Alexandra Park – Cara K.;

– Cara K.; Marquise Vilson – Leon B.;

– Leon B.; Teddy Canez – Officer Thomas;

– Officer Thomas; Emily Cass McDonnell – Bobette Parker;

– Bobette Parker; Mia Fowler – Lacey Beeby;

– Lacey Beeby; Melissa Van Der Schyff – Robin Striem;

– Robin Striem; Jakari Fraser – Liam Burns-Beeby;

– Liam Burns-Beeby; Nathalie Carvalho – Lay Reader;

– Lay Reader; Tim Guinee – Phil.

Ben is Back: curiosità

Il protagonista del film, Lucas Hedges, che interpreta Ben, è il figlio del regista Peter. Il regista non era convinto di questa scelta, tanto che aveva già selezionato altri attori. L’influenza di Julia Roberts, che si è convinta dopo aver visto Lucas in Manchester by the Sea, è stata fondamentale. L’attrice ha anche ospitato l’attore e la collega Kathryn Newton, che interpreta la sorella di Ben, durante la cena di Ringraziamento. Il set di Ben is Back ha letteralmente attraversato l’America. Gli attori hanno recitato a New York, Yonkers, New City, Sloatsburg, Larchmont, Garnerville e Haverstraw. Il cast è stato messo a dura prova dalle rigide temperature invernali, tanto che Julia Roberts ha raccontato di aver avuto paura di morire assiderata.