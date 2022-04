Finn, il noto personaggio della soap opera Beautiful, è morto, almeno questo è ciò che è accaduto nelle puntate che vanno attualmente in onda negli Usa, un fatto che è non è stato accolto per niente bene dai fan della serie e che in queste ore sta scatenando forti polemiche.

Beautiful, la morte di Finn nelle puntate in onda negli Usa: cosa è accaduto?

Se in Italia la storia tra Steffy Forrester e Finn è cominciata da pochissimo tempo, negli Stati Uniti l’epilogo della love story tra la figlia dello stilista Ridge Forrester e l’affascinante medico è già andato in onda e non è un finale piacevole, il Dottor Finnigan è morto.

I fan della serie sono ormai abituati a veder scomparire i personaggi della soap e in alcuni casi anche ad assistere alle loro “miracolose resurrezioni”, ma questa volta è diverso, nessuno infatti si aspettava l’uscita di scena di Finn e soprattutto che quest’uscita sarebbe stata gestita in questo modo.

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni americane infatti, Finn è stato ucciso dalla madre, che di fatto è la pericolosa Sheila, quella del medico sarà una morte “eroica”, dal momento che il giovane si sacrifica per salvare l’amata Steffy dalla furia assassina della madre.

Le polemiche dei fan della soap per la morte di Finn

La notizia della morte di Finn nelle puntate americane della soap Beautiful ha scatenato l’ira funesta dei fan della serie che vivono negli Usa, ma anche di quelli che vivono in Italia.

Tutti sembrano concordare sul fatto che la morte di questo personaggio sia da considerare del tutto fuori luogo, dal momento che la storia tra Finn e Steffy stava cominciando ad appassionare i telespettatori e soprattutto si configurava come una validissima alternativa al tira e molla continuo tra la bella Forrester e il giovane Liam Spencer.

Cosa succederà nella soap dopo la morte di Finn?

I fan italiani di Beautiful dovranno attendere almeno qualche mese per assistere a queste scene, ciò che è certo è che l’uscita di scena di Finn comporterà quasi sicuramente un ritorno di fiamma tra la bella Forrester e il figlio di Bill Spencer. La storia dunque è destinata a ripetersi, la bella Hope Logan dovrà purtroppo far i conti con una nuova crisi matrimoniale.