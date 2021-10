È una delle conduttrici più amate e chiacchierate di Canale 5, capace con gossip e informazione di intrattenere moltissimi telespettatori. Sono tanti i fan di Pomeriggio 5, sintonizzati ogni giorni per bere il “caffeuccio” con Barbara D’Urso: eppure un colpo di scena potrebbe rivoluzionare i piani.

Alcune indiscrezioni, infatti, vedrebbero la famosa conduttrice napoletana sempre più vicina a Sky: davvero la D’Urso è pronta a lasciare Mediaset? Per il momento non sono arrivate conferme né smentite.

Barbara D’Urso verso Sky?

Il noto settimanale Novella 2000, che in fatto di gossip se ne intende, ha diffuso alcune voci di corridoio che fanno paura ai fan più affezionati.

Barbara D’Urso, infatti, proprio ora che Mediaset ha ridimensionato le sue trasmissioni all’interno del palinsesto di Canale 5, pare sia sempre più corteggiata da Sky.

Dopo tanti anni al fianco di Mediaset, la famosa conduttrice sarebbe davvero pronta a dire addio e cambiare aria?

Barbara D’Urso verso Sky? Per lei si pensa a un programma su Tv8

Mentre Mediaset ha preferito l’informazione al gossip e all’intrattenimento, Sky sarebbe disposto a offrire a Barbara D’Urso un programma tutto suo e assolutamente nelle sue corde. Stando a quanto riferito dal settimanale diretto da Roberto Alessi, nei piani della pay-per-view sembra esserci l’idea di affidare alla D’Urso un programma su Tv8 diverso da Pomeriggio 5, ma in linea con le sue passioni.

Sul settimanale si legge: “Mormorii insidiosi in quel di Cologno Monzese, dove la tensione starebbe salendo al pensiero che Sky riesca a convincere Barbara D’Urso a lasciare Mediaset. Fonti interne all’azienda ci riferiscono che da qualche tempo la conduttrice subirebbe la corte della società fondata da Rupert Murdoch. Una corte che avrebbe preso il via quasi per gioco, come prova di ammirazione del gruppo televisivo verso uno dei pezzi da novanta della tv Berlusconi e che poi si sarebbe fatta sempre più serrata”.

Barbara D’Urso verso Sky? Per il momento nessuna certezza

La D’Urso cederà alle lusinghe del colosso fondato da Rupert Murdoch? Dopo tanti anni di successi e fedeltà assoluta all’azienda, potrebbe essere un’esigenza cambiare aria.

Eppure, come ricordano bene i suoi fan, Barbara D’Urso non ha mai nascosto il suo desiderio di lavorare al fianco di Piersilvio Berlusconi: sarà di parola anche di fronte al corteggiamento di Sky? Per il momento non ci sono conferme, ma gli appassionati di Pomeriggio 5 sperano che la conduttrice non dica addio all’impegno con Mediaset.