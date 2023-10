Ballerine: come indossarle durante l’autunno

Le ballerine con borchie o classiche si possono abbinare a gonne o pantaloni per un perfetto look autunnale.

Ai vari outfit che si indossano è bene associare anche delle calzature che siano adeguate e indicate, a seconda dell’occasione. Tra le varie tipologie di scarpe, le ballerine continuano a essere una calzatura di tendenza e in autunno si possono indossare in tantissimi modi diversi creando ogni volta look particolari. Scopriamo come abbinarle.

Ballerine

Ci sono calzature che sembrano non conoscere tempo e che si possono indossare in ogni occasione e stagione dell’anno. Si tratta delle ballerine, calzature che permettono di coniugare insieme il massimo comfort e praticità. Sono delle scarpe adatte a tutte le donne e indicate per ogni stile.

Sono calzature diventate protagoniste, non solo della stagione estiva, ma anche in autunno sembrano dettare moda con tantissimi modelli e tipologie da scegliere. Forse non sono amate da tantissimi, ma sicuramente sono calzature particolarmente apprezzate e che ancora una volta si confermano essere un must.

Moltissimi utenti pensano che le ballerine siano un tipo di scarpa poco elegante o poco femminile o addirittura poco sensuale, ma non è fatto così. A partire dalla stagione autunnale Infatti continuano a dettare tendenza dal momento che, anche quest’anno, saranno presenti un po’ ovunque.

A prescindere dal modello che si decide di scegliere, che siano in raso o con l’elastico alla caviglia, o le classiche calzature da ballerina, oppure con le borchie o gli elementi metallizzati sono sicuramente le scarpe ideali su cui puntare.

Ballerine: abbinamenti e look

Considerando che i modelli di ballerine presenti in commercio sono davvero tanti, è possibile, proprio per la loro versatilità, completare qualsiasi look e outfit e per ogni occasione e momento. La scelta dei vari look dipende anche dal tipo di ballerina che si intende utilizzare e indossare.

Per esempio, una calzatura del genere va benissimo sia con i jeans che con un maglione a righe per uno stile che sia sportivo, ma anche confortevole al tempo stesso. Per la stagione autunnale è possibile indossarle anche con dei pullover o dei pantaloni molto ampi e larghi in modo che possano avvolgere completamente.

Un altro abbinamento particolarmente adatto e consigliato con le ballerine è sicuramente con una canotta oppure blazer o vanno benissimo anche con le gonne a midi che sono tanto di moda quest’anno. Ogni occasione è buona per indossare queste calzature sfoggiando look che siano comodi e chic.

Si possono poi indossare anche con abiti a secchiello magari con stampe floreali oppure con una gonna midi in pelle, un altro tessuto che è un must e una peculiarità di questa stagione autunnale. A prescindere dal look o dall’abito, queste calzature rappresentano sicuramente un esempio e un modello da indossare ovunque.

Ballerine: modelli Amazon

L’e-commerce di Amazon propone sempre tantissimi modelli di calzature con promozioni da non lasciarsi sfuggire. Qui sotto abbiamo stilato la classifica delle tre migliori ballerine da indossare in autunno scegliendo tra diversi modelli e tonalità tra le più comode e pratiche accompagnate da una descrizione di ogni articolo.

1) Marco Tozzi tacco a blocco

Sono delle scarpe ballerine molto comode e morbide con tacco a blocco. Il tessuto esterno è in pelle mentre il materiale della suola è realizzato in sintetico. Coniugano insieme stile e comfort punto hanno una sola che permette ai piedi di sentirsi a proprio agio. Disponibile nei colori rosa, nero, bianco e marrone

2)Geox D Charlene B

Il marchio Geox propone queste ballerine in sintetico con la suola in gomma disponibili nei colori nero e blu. Sono considerate un vero e proprio passepartout grazie al loro look essenziale e pratico. Sono molto comodi da indossare grazie al fatto che non hanno chiusura. Dotate di una sola plantare che garantisce la massima traspirabilità

3)Tamaris donne ballerina

Un modello nei colori nero e rosa con scuola artificiale e materiale esterno in pelle. Molto comode e raffinate.

Alle ballerine si possono abbinare anche i migliori collanti autunnali per un look di stagione.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.