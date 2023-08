Scopriamo insieme i primi sei concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 e tutta la verità su Selvaggia Lucarelli in giuria. Sono tante le novità che stanno emergendo sulla nuova edizione del dancing show di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle 2023: i primi sei concorrenti

Ballando con le Stelle si sta preparando per la sua nuova edizione e ci sono tantissime novità in arrivo. Dagospia ha svelato i primi sei concorrenti “ufficiali”, anche se per il momento la trasmissione ne ha ufficialmente annunciato solo uno. Si tratta dell’attore e regista Ricky Tognazzi, che parteciperà al dancing show accompagnato dalla moglie Simona Izzo, arruolata come commentatrice insieme ad Alberto Matano. Roberto D’Agostino, però, ha voluto svelare altri cinque nomi, che ha dato per sicuri. Stiamo parlando della conduttrice Simona Ventura, del comico Teo Mammucari, fuori da Mediaset, del cantante Bobby Solo, dello chef Bruno Barbieri e del giornalista Antonio Caprarica. Si tratta di nomi sicuramente di grande successo, personaggi da non perdere, che devono ancora essere confermati in via ufficiale dalla trasmissione di Milly Carlucci. Secondo quanto riportato da Dagospia, Teo Mammucari arriverà a Ballando con le Stelle grazie ad un cachet considerato davvero “importante”. Inoltre, l’ex giudice di Tu si que vales avrebbe anche ottenuto un accordo con la Rai che prevederebbe un pacchetto che lo vedrà al timone di un programma tutto suo sulla seconda rete a partire dal 2024. Un nuovo percorso per il comico, che sicuramente lo porterà al successo.

Ballando con le Stelle 2023, la giuria: la verità di Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci sta lavorando sodo, ma si sta anche divertendo con il gossip. Recentemente, infatti, ha dichiarato che nessuno dei giurati della scorsa edizione è sicuro di essere confermato. A differenza di questo, Dagospia ha raccontato che in realtà i giochi sono chiusi da tempo e che anche il rebus sulla presenza di Selvaggia Lucarelli è stato ufficialmente risolto. A quanto pare la giornalista sarà presente anche in questa nuova edizione del programma televisivo. “Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi. Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi, agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già presi, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini. No ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio” sono state le parole condivise da Selvaggia Lucarelli su Instagram. La giornalista è pronta a togliersi qualche sassolino dalle scarpe, ma lo farà a settembre. Secondo qualche fonte ben informata, invece, Sonia Bruganelli non sarà presente nella giuria di Ballando con le Stelle. Nonostante le indiscrezioni, avrebbe ricevuto un no secco da parte di Milly Carlucci.