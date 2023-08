Scopriamo insieme chi è il primo concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nel programma condotto da Milly Carlucci arriveranno moltissimi cambiamenti, sia per quanto riguarda il cast che la giuria.

Ballando con le Stelle 2023, svelato il nome del primo concorrente: un attore famoso

È stato ufficialmente svelato il primo concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Stiamo parlando di un famosissimo attore italiano, molto amato dal pubblico. Il primo aspirante ballerino del 2023 è Ricky Tognazzi. Con un video a sorpresa, pubblicato proprio durante la giornata di Ferragosto, l’attore ha annunciato la sua partecipazione al programma, che partirà il prossimo autunno, con la sua diciottesima edizione. Nel video si vede Simona Izzo, moglie di Ricky Tognazzi, che si avvicina al marito mentre si fa massaggiare come soluzione ai dolori fisici. L’attore ascolta una registrazione e Simona Izzo gli chiede se gli stanno spiegando la rumba. A quel punto lui, seccato, risponde di sì. Il video è stato poi condiviso sulla pagina ufficiale di Ballando con le Stelle, che ha annunciato in modo ufficiale la partecipazione di Ricky Tognazzi alla nuova edizione del dance show. È lui il primo concorrente ufficiale. Presto sicuramente verranno rivelati nuovi nomi, ma per il momento il pubblico non può fare altro che accontentarsi di questo inaspettato regalo di Ferragosto.

Ballando con le Stelle 2023: le ipotesi su cast e giuria

Ricky Tognazzi è solo il primo di una lunga lista di nuovi concorrenti del programma televisivo condotto da Milly Carlucci, che verranno svelati progressivamente nel corso delle prossime settimane. Intanto, sono trapelate moltissime indiscrezioni sull’argomento. Si è parlato spesso della possibile presenza di Barbara D’Urso, dopo la burrascosa uscita di scena da Mediaset, ma anche di un possibile ruolo per Teo Mammucari, anche lui fuori dalla rete per cui lavorava. Nonostante tutte queste voci, per il momento non ci sono stati segnali di conferme o smentite che riguardano questi due personaggi di rilevo. Milly Carlucci, però, ha voluto rivelare qualche dettaglio sulla giuria di Ballando con le Stelle. Uno degli argomenti più caldi della prossima edizione riguarda proprio la giuria, su cui si concentreranno molti cambiamenti. Nel corso dell’ultima edizione ci sono stati non pochi malumori da parte di Selvaggia Lucarelli, che aveva rivelato che la sua partecipazione per la prossima edizione sarebbe stata incerta. “Sono state dette molte cose, ma la giuria dell’anno prossimo non è stata riconfermata. Questo semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto” ha precisato Milly Carlucci, per fare ufficialmente chiarezza sull’argomento. Dalle sue parole si comprende che stanno lavorando sodo per creare un cast davvero d’eccezione e il primo nome, quello di Ricky Tognazzi, è già molto apprezzato dal pubblico.