“Babaganoush” di Madame: il significato della canzone

Il testo e il significato della canzone di Madame ft Pinguini Tattici Nucleari intitolato “Babaganoush”, quinta traccia dell’album d’esordio della giovanissima rapper.

“Babaganoush”, Madame: il testo

Beirut sembra New York come ogni città

Dal sud del Libano sembra tutto più grande

Scendo le scale una domenica di pioggia

Per vedere dove mi porterà il vento

La tempesta mi fa rimanere sotto

Casa mia hanno aperto un nuovo ristorante dentro e buonasera

Salaam alaikum

Uno shottino di rum

Metto un disco di Googoosh

Che cos’è, babaganoush

Tutto quello che vuoi tu

Mamma mia, quegli occhi blu

Ma perché sei così giù

La notte resto sveglia col mostro di Belzebù

Ma la mia anima di legno vuol bruciare

Un buon cristiano mi vuole su a Malibù

Ma questa sera prendo una babaganoush

Fammi giocare e dimentico tutto

E se verrà la notte, dammi una babaganoush

Fammi del male e poi baciami in bocca

E se verrà la morte, saprà di babaganoush

Spari che forano il legno dei cedri

Dei punti neri su questa città

Baratteremo il regno dei cieli

Per un’anarchia dell’anima

Dormi con gli occhi chiusi come porte

E tiro anche se c’è scritto push

Balliamo a piedi nudi sulla morte

Soffoco dentro babaganoush

Posso metterti dentro alla mia pochette

E dipingerti con il Mediterraneo

Un elefante in mezzo ai cristalli di meth’

Che c’è?

Non so

Stai be’?

Sei te

Perché?

Io non mi fido fino in fondo e mi confondo

Perso nel tuo mondo, affondo

Come una nave dentro l’uragano

Come un fachiro con un chiodo in mano

Fammi giocare e dimentico tutto

E se verrà la notte, dammi una babaganoush

Fammi del male e poi baciami in bocca

E se verrà la morte, saprà di babaganoush

Ehi, sì, ho salito io le scale stavolta

Senti, c’è una cosa importante che devo dirti

E non ci voglio girare troppo intorno

Sono fidanzato

Ah, eh, anche io

Okay

Entra

Fammi giocare e dimentico tutto

E se verrà la notte, dammi una babaganoush

Fammi del male e poi baciami in bocca

E se verrà la morte, saprà di babaganoush

Il significato della canzone di Madame

La giovanissima rapper vicentina classe 2002 ha esordito con il suo primo album omonimo il 19 marzo 2021. Madame, nonostante sia il suo primo album in studio, ha già alle spalle una carriera di cui vantarsi. Il singolo per il quale è diventata famosa, Sciccherie, è stato certificato disco d’oro e Madame ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il suo brano Voce, grazie al quale si è aggiudicata il Premio Miglior testo “Sergio Bardotti”.

Il brano “Babaganoush” è la quinta traccia del primo album di Madame, cantato in featuring con i Pinguini Tattici Nucleari. Il titolo della canzone si ispira ad una preparazione tipica mediorientale, nota anche come caviale di melanzane. Si tratta di una salsa composta principalmente da polpa di melanzane e spezie che danno un sapore tipicamente orientale. Oltre a questo, nel brano di Madame ci sono molti altri riferimenti all’Oriente: Libano, ‘Salaam alaikum’ e Beirut tra gli altri.